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در دیدار رئیس سازمان زندانها با وزیر آموزش و پرورش، دو طرف درباره همکاریهای مشترک دو دستگاه در حوزه تحصیل زندانیان و مددجویان کانونهای اصلاح و تربیت گفتوگو و تبادل نظر کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حیدر آسیایی که بهمنظور شرکت در اجلاس نماز به مشهد مقدس سفر کرده است، در حاشیه این سفر با وزیر آموزش و پرورش دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، دو طرف درباره موضوعات مرتبط با همکاریهای مشترک میان سازمان زندانهای کشور و وزارت آموزش و پرورش در حوزه تحصیل زندانیان گفتوگو و تبادل نظر کردند.
همچنین در این نشست، بر ضرورت توسعه همکاری و بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک در راستای تأمین زیرساختهای لازم برای تحصیل زندانیان و مددجویان کانونهای اصلاح و تربیت حین تحمل حبس تأکید شد.
شایان ذکر است در نتیجه این دیدار مقرر شد در آینده نزدیک نشست مشترک تخصصی بین دو دستگاه برگزار شود.