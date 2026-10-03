در دیدار رئیس سازمان زندان‌ها با وزیر آموزش و پرورش، دو طرف درباره همکاری‌های مشترک دو دستگاه در حوزه تحصیل زندانیان و مددجویان کانون‌های اصلاح و تربیت گفت‌و‌گو و تبادل نظر کردند.

بررسی همکاری مشترک سازمان زندان‌ها و آموزش و پرورش

بررسی همکاری مشترک سازمان زندان‌ها و آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حیدر آسیایی که به‌منظور شرکت در اجلاس نماز به مشهد مقدس سفر کرده است، در حاشیه این سفر با وزیر آموزش و پرورش دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، دو طرف درباره موضوعات مرتبط با همکاری‌های مشترک میان سازمان زندان‌های کشور و وزارت آموزش و پرورش در حوزه تحصیل زندانیان گفت‌و‌گو و تبادل نظر کردند.

همچنین در این نشست، بر ضرورت توسعه همکاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک در راستای تأمین زیرساخت‌های لازم برای تحصیل زندانیان و مددجویان کانون‌های اصلاح و تربیت حین تحمل حبس تأکید شد.

شایان ذکر است در نتیجه این دیدار مقرر شد در آینده نزدیک نشست مشترک تخصصی بین دو دستگاه برگزار شود.