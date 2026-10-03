منابع محلی از توقف عملیات پرواز در فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض و وقوع انفجار‌هایی در منطقه عسیر عربستان خبر دادند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ منابع محلی از توقف عملیات پرواز در فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض و وقوع انفجار‌هایی در منطقه عسیر عربستان خبر دادند.

در همین حال کانال تلگرامی علی بک Ali bk گزارش داد منابع ما برخاستن دود از پالایشگاه ریاض، متعلق به شرکت نفتی آرامکو را مستند کردند.



در این حال یک منبع محلی سعودی تاکید کرد دود ناشی از حمله یمنی هاست.

حدود یک ساعت پیش صدای انفجار مهیبی در ریاض شنیدیم.