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مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه از اجرای عملیات لولهگذاری جدار چاه جدید مجتمع آبرسانی روستایی نامیوند ،در بخش ماهیدشت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،محمدمهدی سلطانیان گفت: با تکمیل عملیات و بهرهبرداری از این چاه، تأمین آب شرب حدود ۲۸۰۰ نفر در ۱۲ روستای تحت پوشش این مجتمع تقویت و پایداری شبکه افزایش خواهد یافت.
وی افزود: چاه جدید با هدف تقویت منابع تأمین آب شرب منطقه احداث شده و با توجه به نزدیکی آن به چاه قدیمی، امکان استفاده از زیرساختهای موجود شامل ترانس برق، اتاقک چاه و خط پمپاژ فراهم است که این موضوع روند تجهیز و ورود چاه جدید به مدار را تسریع میکند.
سلطانیان با اشاره به اهمیت تقویت زیرساختهای تأمین آب در مناطق روستایی خاطرنشان کرد: با تکمیل سریع عملیات و بهرهبرداری از این چاه، ظرفیت تأمین آب مجتمع نامیوند افزایش یافته و آسیبپذیری شبکه در شرایط مختلف کاهش خواهد یافت.