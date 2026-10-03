

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،محمدمهدی سلطانیان گفت: با تکمیل عملیات و بهره‌برداری از این چاه، تأمین آب شرب حدود ۲۸۰۰ نفر در ۱۲ روستای تحت پوشش این مجتمع تقویت و پایداری شبکه افزایش خواهد یافت.

وی افزود: چاه جدید با هدف تقویت منابع تأمین آب شرب منطقه احداث شده و با توجه به نزدیکی آن به چاه قدیمی، امکان استفاده از زیرساخت‌های موجود شامل ترانس برق، اتاقک چاه و خط‌ پمپاژ فراهم است که این موضوع روند تجهیز و ورود چاه جدید به مدار را تسریع می‌کند.

سلطانیان با اشاره به اهمیت تقویت زیرساخت‌های تأمین آب در مناطق روستایی خاطرنشان کرد: با تکمیل سریع عملیات و بهره‌برداری از این چاه، ظرفیت تأمین آب مجتمع نامیوند افزایش یافته و آسیب‌پذیری شبکه در شرایط مختلف کاهش خواهد یافت.