نزدیک به ۱۳ هزار نفر از شهروندان با پلیس سایبری استان زنجان تماس گرفته و از خدمات مشاوره‌ای این مجموعه استفاده کرده‌اند که برخی از این موارد نیز به تشکیل پرونده منجر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: در ۶ماهه اول سال جاری، نزدیک به ۱۳ هزار نفر از شهروندان با پلیس سایبری استان تماس گرفته و از خدمات مشاوره‌ای این مجموعه استفاده کرده‌اند که برخی از این موارد نیز به تشکیل پرونده منجر شده است.

سردار مرتضی عباسی با اشاره به آغاز هفته انتظامی با تأکید بر ضرورت توجه شهروندان به هشدار‌های پلیس در حوزه فضای مجازی، افزود: مردم باید در برابر کلاهبرداری‌های اینترنتی هوشیار باشند و توصیه‌های پیشگیرانه پلیس را جدی بگیرند.

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت:هفته انتظامی امسال با شعار «پلیس مجاهد؛ خدمتگزار مردم» آغاز شده و تا پنجشنبه ۱۶ مهرماه ادامه خواهد داشت.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انتظامی، به‌ویژه شهدایی که در جریان جنگ با دشمن صهیونیستی - آمریکایی به شهادت رسیدند، افزود: خون پاک شهدا مسیر خدمت‌رسانی به مردم را روشن‌تر کرده و عزم کارکنان انتظامی را برای تأمین نظم و امنیت جامعه راسخ‌تر ساخته است.

عباسی با اشاره به شعار نخستین روز هفته انتظامی، «پلیس ولایتمدار، جامعه ایرانی، حفظ ارزش‌های اسلامی»، تصریح کرد: پلیس امروز با روحیه ایثارگری و فداکاری در خط مقدم تأمین نظم و امنیت حضور دارد و فرزندان مردم در مجموعه انتظامی استان زنجان با آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه ناامنی تلاش می‌کنند.

فرمانده انتظامی استان زنجان با تأکید بر اینکه استقلال کشور در گرو اقتدار نیرو‌های مسلح و پلیس است، گفت: امنیت، زیربنای توسعه و شکوفایی کشور محسوب می‌شود و در سایه امنیت است که اقتصاد شکل می‌گیرد و فرهنگ فرصت رشد و بالندگی پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه امنیت پایدار با مشارکت مردم محقق می‌شود، اظهار کرد: پلیس برخاسته از مردم و در کنار مردم است و همواره تلاش کرده با تکیه بر حمایت و همراهی شهروندان، نظم و امنیت را در استان برقرار کند. امنیت امروز جامعه نیز مرهون خون شهدا و حضور مسئولانه مردم در صحنه است.

عباسی با اشاره به رویکرد مردم‌مدارانه پلیس ادامه داد: مجموعه انتظامی تلاش می‌کند با استفاده از خدمات نوین و سامانه‌های هوشمند، سرعت و کیفیت پاسخگویی به مطالبات مردم را افزایش دهد.

وی اضافه کرد: لباس پلیس و مسئولیت خدمت در این مجموعه، امانتی الهی است که کارکنان باید با صداقت، فداکاری، مهربانی و رعایت حقوق شهروندان از آن پاسداری کنند.

فرمانده انتظامی استان زنجان با بیان اینکه پلیس خود را موظف به پاسخگویی مناسب به مطالبات مردم می‌داند، به نمونه‌ای از عملکرد مأموران در پیگیری سرقت خودرو اشاره کرد و گفت: پس از اعلام سرقت خودروی یکی از شهروندان از مقابل منزل، مأموران انتظامی در کوتاه‌ترین زمان وارد عمل شدند و با بسیج بیش از ۱۴۰ واحد گشتی در استان، موضوع را پیگیری کردند که در نهایت خودرو توقیف و سارق دستگیر شد.

عباسی رضایت شهروندان از عملکرد پلیس را یکی از شاخص‌های ارزیابی اقدامات انتظامی دانست و افزود: بر اساس نظرسنجی‌های انجام‌شده، ۹۶ درصد از مراجعان از عملکرد پلیس رضایت داشته‌اند، این میزان رضایت در کنار تلاش کارکنان انتظامی، حاصل حمایت و همراهی مردم نیز هست.

وی افزود: پلیس در راستای ارتقای کیفیت خدمات، عملکرد کارکنان وظیفه‌شناس و درستکار را ارزیابی می‌کند و از طریق جشنواره «صدرا» از خدمات و تلاش‌های آنان قدردانی می‌شود، همچنین مشارکت شهروندان در تأمین امنیت مورد توجه قرار دارد و پلیس قدردان همکاری مردم در انجام مأموریت‌های خود است.

فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به افزایش مشارکت مردم در دوران جنگ رمضان گفت: میزان تماس‌ها و همکاری‌های مردمی در این دوره با افزایش دوبرابری همراه بوده که نشان‌دهنده اهمیت مشارکت شهروندان در حفظ نظم و امنیت است.

عباسی با اشاره به مطالبه شهروندان درباره برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان متجاهر، افزود: پلیس در خط مقدم مقابله با سوداگران مرگ قرار دارد، اما برای انجام مؤثر این مأموریت‌ها به همکاری خانواده‌ها و مردم نیز نیاز است. نظارت والدین بر رفتار فرزندان می‌تواند در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و جلوگیری از انحراف جوانان نقش مؤثری داشته باشد.

فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به ثبت نزدیک به ۵۰۰ هزار تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ از ابتدای سال جاری تاکنون، گفت: حدود یک‌سوم این تماس‌ها به انجام مأموریت‌های عملیاتی منجر شده است.

وی در ادامه مقابله با احتکار و جرایم اقتصادی را از دیگر اولویت‌های پلیس برشمرد و افزود: مجموعه انتظامی به‌صورت شبانه‌روزی با افرادی که با ارتکاب جرایم اقتصادی به کشور آسیب وارد می‌کنند، مقابله خواهد کرد.

فرمانده انتظامی استان زنجان با گرامیداشت یاد ۱۴۳ شهید انتظامی استان و شهید بهرامی، گفت: تقدیم این شهدا نشان‌دهنده عزم و اراده نیرو‌های انتظامی برای دفاع از امنیت مردم است و کارکنان پلیس نیز با تأسی از فرهنگ ایثار و شهادت، انجام وظیفه در مسیر حفظ امنیت را مسئولیتی مقدس می‌دانند.

وی با تأکید بر اینکه امنیت مردم خط قرمز پلیس است، افزود: آرامش شهروندان بزرگ‌ترین افتخار مجموعه انتظامی محسوب می‌شود و پلیس با عزمی راسخ و با تکیه بر وجدان کاری برای حفظ امنیت استان تلاش می‌کند.

عباسی با اشاره به نقش مردم در موفقیت مأموریت‌های انتظامی خاطر نشان کرد:پیوند عمیق میان مردم و پلیس، در کنار همراهی مسئولان، ضامن موفقیت در تأمین نظم و امنیت است. مردم رکن اصلی مأموریت‌های پلیس هستند و تحقق جامعه‌ای امن و پویا، نیازمند مشارکت عمومی در فرایند حفظ امنیت است.