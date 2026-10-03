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جشنواره سیب در روستای خوش آب و هوای باغ عباس بخش مرکزی فریمان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان گفت: روستای باغ عباس فریمان مهد سیب شهرستان محسوب میشود و همه ساله ۷۰۰۰ تن سیب از سطح ۷۰۰ هکتار از باغهای شهرستان فریمان برداشت میشود که عمده این محصول در این روستا تولید میشود.
مهدی ناصری با اشاره به این که در باغهای این روستا سیب زرد و قرمز در رقمهای پایه کوتاه و استاندارد کشت میشود افزود: به سبب آب و هوای دلپذیر این روستا، محصول سیب آن یکی از خوش طعمترین سیبهای درختی استان و کشور است.
وی ادامه داد: امروز به سبب ایجاد زیرساختهای مختلف، روستای باغ عباس متمایز از دیگر روستاها است و به عنوان روستای هدف گردشگری شهرستان شناخته میشود لذا سومین جشنواره سیب با برپایی نمایشگاه محصولات سنتی، پخت چای سنتی و دودی، بازیهای بومی محلی، مسابقه نقاشی و موسیقی سنتی و با استقبال بیش از ۵ هزار نفر در این روستا برگزار شد.
شایان ذکر است، روستای باغ عباس فریمان روستایی زیبا از توابع بخش مرکزی شهرستان فریمان است که در فاصله ۲۰ کیلومتری فریمان و ۱۰۱ کیلومتری مشهد واقع شده است.