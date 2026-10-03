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برنامه همآوایی با خیابان با حضور احسان مهدی و حامد مدرس امشب همزمان با آغاز جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان ونوجوانان در موکب میدان امام حسین (ع) اصفهان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر اجرایی سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان گفت: با اجرای این برنامه تلاش میشود جشنواره فیلم کودک و نوجوان تجربهای متفاوت را برای کودکان و نوجوانان رقم بزند.
امیرحسین ستودهفر افزود: جشنواره فیلم کودک و نوجوان سال جاری تلاش میکند علاوه بر اکران فیلمها در سینماهای شهر، با حضور در نقاط مختلف اصفهان و برگزاری برنامههای جمعی، ارتباط نزدیکتری با شهروندان بهویژه کودکان و نوجوانان برقرار کند.
وی گفت: برنامه همآوایی با خیابان با هدف همراهی جشنواره با فضای مردمی شهر و ایجاد لحظاتی شاد و متفاوت برای کودکان و نوجوانان برگزار میشود و در این برنامه احسان مهدی و حامد مدرس، مجریان شناختهشده حوزه کودک و نوجوان حضور خواهند داشت.
ستودهفر ادامه داد: این برنامه امشب شنبه یازدهم مهر از ساعت ۲۱:۰۰ در موکب میدان امام حسین (ع) برگزار میشود و از شهروندان و خانوادهها دعوت میکنیم با حضور در این برنامه، کنار جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان قرار بگیرند.
وی با اشاره به گستردگی برنامههای جشنواره در سطح شهر تاکید کرد: شهروندان و همشهریان را دعوت میکنم که از یازدهم تا شانزدهم مهر در سینماهای شهر اصفهان حضور پیدا کنند و از فیلمهای این رویداد بینالمللی بهره ببرند، البته برنامههای جشنواره تنها به سالنهای سینما محدود نمیشود.
مدیر اجرایی سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان گفت: در جایجای شهر اصفهان برنامههای جمعی و متنوعی برای کودکان و نوجوانان تدارک دیده شده است و حتی در موکبهای سطح شهر نیز برنامههای ویژهای برای این گروه سنی اجرا خواهد شد تا فضای جشنواره به میان مردم بیاید.
ستودهفر تاکید کرد: حضور گرم و پرشور شهروندان میتواند موجب رونق بیشتر و باشکوهتر برگزار شدن این رویداد بینالمللی شود و ما مشتاقانه منتظر حضور خانوادهها، کودکان و نوجوانان اصفهانی در برنامههای مختلف جشنواره هستیم.
سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان با شعار رویای کودکان در پرده نقش جهان از امشب یازدهم تا شانزدهم مهر در اصفهان برگزار میشود و کنار اکران آثار سینمایی، برنامههای متنوع فرهنگی و اجتماعی نیز در نقاط مختلف شهر اجرا خواهد شد.