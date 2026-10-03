به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر اجرایی سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان گفت: با اجرای این برنامه تلاش می‌شود جشنواره فیلم کودک و نوجوان تجربه‌ای متفاوت را برای کودکان و نوجوانان رقم بزند.

امیرحسین ستوده‌فر افزود: جشنواره فیلم کودک و نوجوان سال جاری تلاش می‌کند علاوه بر اکران فیلم‌ها در سینما‌های شهر، با حضور در نقاط مختلف اصفهان و برگزاری برنامه‌های جمعی، ارتباط نزدیک‌تری با شهروندان به‌ویژه کودکان و نوجوانان برقرار کند.

وی گفت: برنامه هم‌آوایی با خیابان با هدف همراهی جشنواره با فضای مردمی شهر و ایجاد لحظاتی شاد و متفاوت برای کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود و در این برنامه احسان مهدی و حامد مدرس، مجریان شناخته‌شده حوزه کودک و نوجوان حضور خواهند داشت.

ستوده‌فر ادامه داد: این برنامه امشب شنبه یازدهم مهر از ساعت ۲۱:۰۰ در موکب میدان امام حسین (ع) برگزار می‌شود و از شهروندان و خانواده‌ها دعوت می‌کنیم با حضور در این برنامه، کنار جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان قرار بگیرند.

وی با اشاره به گستردگی برنامه‌های جشنواره در سطح شهر تاکید کرد: شهروندان و همشهریان را دعوت می‌کنم که از یازدهم تا شانزدهم مهر در سینما‌های شهر اصفهان حضور پیدا کنند و از فیلم‌های این رویداد بین‌المللی بهره ببرند، البته برنامه‌های جشنواره تنها به سالن‌های سینما محدود نمی‌شود.

مدیر اجرایی سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان گفت: در جای‌جای شهر اصفهان برنامه‌های جمعی و متنوعی برای کودکان و نوجوانان تدارک دیده شده است و حتی در موکب‌های سطح شهر نیز برنامه‌های ویژه‌ای برای این گروه سنی اجرا خواهد شد تا فضای جشنواره به میان مردم بیاید.

ستوده‌فر تاکید کرد: حضور گرم و پرشور شهروندان می‌تواند موجب رونق بیشتر و باشکوه‌تر برگزار شدن این رویداد بین‌المللی شود و ما مشتاقانه منتظر حضور خانواده‌ها، کودکان و نوجوانان اصفهانی در برنامه‌های مختلف جشنواره هستیم.

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با شعار رویای کودکان در پرده نقش جهان از امشب یازدهم تا شانزدهم مهر در اصفهان برگزار می‌شود و کنار اکران آثار سینمایی، برنامه‌های متنوع فرهنگی و اجتماعی نیز در نقاط مختلف شهر اجرا خواهد شد.