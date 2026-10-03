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مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسانشمالی گفت: ۲ هزار و ۳۶۲ تن انواع کود شیمیایی در انبارهای استان ذخیره شده تا در فصل کشت پاییزه در اختیار کشاورزان قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، محسن نظامدوست گفت: این ذخیره شامل انواع کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی است که برای تأمین نهادههای مورد نیاز کشاورزان در کشتهای پاییزه پیشبینی شده است.
وی افزود: در نیمه نخست امسال نیز حدود ۱۰ هزار تن انواع کود اوره، فسفاته و پتاسه در بین بهرهبرداران بخش کشاورزی خراسانشمالی توزیع شد.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسانشمالی گفت: از مجموع کودهای توزیعشده در نیمه نخست امسال، حدود ۹ هزار تن کود اوره و مابقی شامل کودهای فسفاته و پتاسه بوده است.
نظامدوست تصریح کرد: کودهای ازته، فسفاته و پتاسه از مهمترین نهادههای مورد نیاز محصولات زراعی و باغی هستند و تأمین بهموقع آنها نقش مؤثری در افزایش تولید و حفظ امنیت غذایی دارد.
وی خاطرنشان کرد: کودهای تأمینشده در اختیار کارگزاران قرار گرفته و کشاورزان میتوانند نیاز خود را از طریق کارگزاریهای استان تهیه کنند و سهم مازاد نیز بهزودی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسانشمالی با اشاره به افزایش شبکه توزیع نهادهها گفت: امسال ۲ کارگزاری جدید در استان ثبت و به شبکه توزیع کود اضافه شده و شمار کارگزاریهای استان به ۶۴ مورد رسیده است.
نظامدوست افزود: افزایش تعداد کارگزاریها موجب دسترسی آسانتر کشاورزان به انواع کود و تسهیل فرآیند تأمین نهادههای مورد نیاز آنان میشود.
وی همچنین گفت: مصرف کودهای فسفاته و پتاسه تأثیر بسزایی در بهبود کمی و کیفی محصولات دارد و تأمین کافی این عناصر میتواند به رشد بهتر گیاه، توسعه سیستم ریشه و افزایش مقاومت گیاهان در برابر بیماریها و تنشهای محیطی کمک کند.
وی یادآور شد: کودهای پتاسه نیز در افزایش مقاومت گیاه در برابر آفات و بیماریها و بهبود کیفیت، رنگ و بازارپسندی محصول نهایی نقش مهمی دارند.