دادستان مرکز استان اردبیل در بازدید از تصفیه‌خانه فاضلاب مشگین‌شهر، با تعیین مهلت یک‌ماهه برای تکمیل پروژه پمپاژ پساب، بر ضرورت صیانت از سلامت مردم و امنیت غذایی تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل جلال آفاقی، دادستان مرکز استان اردبیل، در جریان سفر به شهرستان مشگین‌شهر و بازدید از تصفیه‌خانه فاضلاب شهری، بر ضرورت حل مشکل چندساله فاضلاب در محدوده روستای بارزیل تأکید کرد و با تعیین ضرب‌الاجل یک‌ماهه برای تکمیل پروژه پمپاژ پساب تصفیه‌خانه، سلامت مردم و امنیت غذایی را خط قرمز دستگاه قضایی دانست.

وی هشدار داد: هرگونه ترک فعل که منجر به تهدید امنیت غذایی مردم و سلامت محصولات کشاورزی و باغی شود، شدیدترین برخورد قانونی را در پی خواهد داشت.

در این بازدید که معاونان پیشگیری و پیگیری حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی، رئیس دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی استان، دادستان مشگین‌شهر، مدیران و مسئولان دستگاه‌های متولی شهرستان و جمعی از مدیران و کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی و ادارات ذی‌ربط، دادستان مرکز استان را همراهی می‌کردند، بر پرهیز از توسعه باغات مثمر تحت آبیاری با فاضلاب تصفیه‌شده تأکید شد.

همچنین در این بازدید، بر تلاش مضاعف برای تغییر الگوی کشت به سمت محصولات زراعی غیرمثمر و تقویت سیستم پایش و نظارت بر محصولات کشاورزی تأکید شد.