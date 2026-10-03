به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، این روز‌ها فصل برداشت خرمای خاصویی توسط باغداران است وآستین هود را بالا زده‌اند تا این خرمای خاص را با بازار مصرف برسانند.

آقای ایمان حمزه مدیر جهاد کشاورزی ارزوئیه گفت: سطح زیر کشت خرما ۱۱۰۰ هکتار است و فصل برداشت خرما در شهرستان ارزوئیه تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت.

ارقام تولیدی خرما در این منطقه شامل خرمای خاصوئی، پیارم، شانی، کلوته و دیگر ارقام اصلاح شده می‌باشد.

پیش بینی می‌شود امسال بیش از ۶ هزار تن خرما در این منطقه تولید شود.