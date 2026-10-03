به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش روابط‌عمومی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، آثار این بخش شامل فیلم‌هایی از سوئد، دانمارک، نروژ، کرواسی، اسلواکی، سنگاپور، اسلوونی، لتونی، صربستان، مصر، روسیه، هند و ایران است.

براین اساس بامزی و راز‌های دریا به کارگردانی کریستین ریِلتی نیوس از سوئد، عروس چشمه به کارگردانی فریدون نجفی از ایران، دانته به کارگردانی لیندا هامبک از سوئد، دانمارک و نروژ و شگفت‌انگیز به کارگردانی مارینا آندری هشکوپ و واندا رایمانووا محصول مشترک از کرواسی، اسلواکی، اسلوونی، لتونی و صربستان و نگهبانان خورشید به کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی از ایران از جمله آثار راه یافته به این بخش است.

تولدت مبارک به کارگردانی سارا گوهر از مصر، شوتینگا به کارگردانی آرش معیریان از ایران، کوچ به کارگردانی محمد اسفندیاری از ایران، مامبو جامبو به کارگردانی کارستن کییلریش و استین ماری بوهل از دانمارک، دوست وحشی من: بازگشت به خانه به کارگردانی آنا کورباتووا از روسیه، قهرمان نیست به کارگردانی ریما داس از هند و سنگاپور از دیگر آثار راه یافته ایرانی وخارجی به این بخش از جشنواره کودک است

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به دبیری حامد جعفری از ۱۱ تا ۱۶ مهرماه در اصفهان برگزار می‌شود.