افرادی که قصد ورود غیر مجاز به منطقه حفاظت شده پرور مهدیشهر را داشتند ، محیط بان منطقه را مورد ضرب و شتم قرار دادند .

ضرب و شتم محیط بان منطقه حفاظت شده پرور مهدیشهر

ضرب و شتم محیط بان منطقه حفاظت شده پرور مهدیشهر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ میلاد محمدی محیط بان منطقه هنگامی که قصد داشت جلوی ورود غیر مجاز چند موتور سوار را به منطقه حفاظت شده پرور مهدیشهر بگیرد ، مورد ضرب و شتم قرار گرفت .

سعید یوسف‌پور، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، با همراهی سرهنگ لهردی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان از این محیط بان در یکی از بیمارستان‌های سمنان، عیادت کردند.

این روزها فصل گاوبانگی مرال ها در مناطق حفاظت شده است و تردد در این مناطق با محدودیت هایی روبروست .

همزمان با فصل گاوبانگی، پایش و گشت‌های حفاظتی محیط‌بانان و همیاران محیط زیست در مناطق تحت مدیریت استان سمنان با هدف حفاظت از گوزن‌های قرمز و جلوگیری از بروز تخلفات شکار ادامه دارد.