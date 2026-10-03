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وزیر کشور در پیامی در پیامی به مناسبت هفته انتظامی با گرامیداشت یاد شهدا بر ادامه خدمترسانی صادقانه در مسیر آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسکندر مومنی وزیر کشور در پیامی به مناسبت «هفته فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران»، ضمن ادای احترام به شهدای والامقام و جانبازان سرافراز فراجا تاکید کرد: وزارت کشور به عنوان نهاد سیاستگذار و هماهنگکننده در عرصه امنیت داخلی، همواره پشتیبانی همهجانبه از فرماندهی انتظامی را اولویت خود دانسته است.
در متن این پیام آمده است:
هوالعزیز
فرارسیدن «هفته فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)»، فرصتی مغتنم برای تجلیل از مجاهدتهای خالصانه، شبانهروزی و بیدریغ جانبرکفانی است که حافظان امنیت، آرامش و نظم عمومی در سراسر کشور هستند.
نمونه عالی از این مجاهدتها، نظم و امنیت داخلی حاکم در سراسر میهن اسلامی در ایام جنگ در دو سال اخیر و اقدامهای آن سازمان هوشمند، ولایی و مردمی در ناکام گذاشتن توطئههای دشمنان در ضربه زدن به حاکمیت و استقلال نظام اسلامی است.
پلیس جمهوری اسلامی ایران، نماد اقتدار، هوشمندی و در عین حال رافت و خدمتگزاری بیمنت به مردم است و دلاورمردان فراجا در خط مقدم مواجهه با تهدیدها، مبارزه با اشرار و سوداگران مرگ، مرزبانی از مرزهای جغرافیایی و زیست امن اجتماعی، همواره با بذل جان و ایثارگری، امنیتی پایدار، نظم و انضباط اجتماعی و آسایشی فراگیر را برای آحاد ملت ایران به ارمغان آوردهاند.
وزارت کشور نیز به عنوان نهاد سیاستگذار و هماهنگکننده در عرصه امنیت داخلی، همواره پشتیبانی همهجانبه از فرماندهی انتظامی را اولویت خود دانسته است.
اینجانب با ادای احترام به شهدای والا مقام و جانبازان سرافراز فراجا، بویژه شهدای دو جنگ تحمیلی اخیر، هفته انتظامی را به فرمانده، معاونان، کارکنان و همچنین سربازان غیور این نیرو و به ویژه به خانواده صبور و همراه آنان صمیمانه تبریک و تهنیت عرض میکنم.
از درگاه خداوند متعال، توفیقات روزافزون همگان را در مسیر تحقق تدابیر فرمانده معظم کل قوا (مدظلهالعالی) و خدمت به ملت شریف ایران مسئلت دارم.
اسکندر مومنی
جانشین فرمانده کل نیروهای مسلح در نیروی انتظامی و وزیر کشور