به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسکندر مومنی وزیر کشور در پیامی به مناسبت «هفته فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران»، ضمن ادای احترام به شهدای والا‌مقام و جانبازان سرافراز فراجا تاکید کرد: وزارت کشور به عنوان نهاد سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده در عرصه امنیت داخلی، همواره پشتیبانی همه‌جانبه از فرماندهی انتظامی را اولویت خود دانسته است.

در متن این پیام آمده است:

هوالعزیز

فرارسیدن «هفته فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)»، فرصتی مغتنم برای تجلیل از مجاهدت‌های خالصانه، شبانه‌روزی و بی‌دریغ جان‌برکفانی است که حافظان امنیت، آرامش و نظم عمومی در سراسر کشور هستند.

نمونه عالی از این مجاهدت‌ها، نظم و امنیت داخلی حاکم در سراسر میهن اسلامی در ایام جنگ در دو سال اخیر و اقدام‌های آن سازمان هوشمند، ولایی و مردمی در ناکام گذاشتن توطئه‌های دشمنان در ضربه زدن به حاکمیت و استقلال نظام اسلامی است.

پلیس جمهوری اسلامی ایران، نماد اقتدار، هوشمندی و در عین حال رافت و خدمتگزاری بی‌منت به مردم است و دلاورمردان فراجا در خط مقدم مواجهه با تهدیدها، مبارزه با اشرار و سوداگران مرگ، مرزبانی از مرز‌های جغرافیایی و زیست امن اجتماعی، همواره با بذل جان و ایثارگری، امنیتی پایدار، نظم و انضباط اجتماعی و آسایشی فراگیر را برای آحاد ملت ایران به ارمغان آورده‌اند.

وزارت کشور نیز به عنوان نهاد سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده در عرصه امنیت داخلی، همواره پشتیبانی همه‌جانبه از فرماندهی انتظامی را اولویت خود دانسته است.

اینجانب با ادای احترام به شهدای والا مقام و جانبازان سرافراز فراجا، بویژه شهدای دو جنگ تحمیلی اخیر، هفته انتظامی را به فرمانده، معاونان، کارکنان و همچنین سربازان غیور این نیرو و به ویژه به خانواده صبور و همراه آنان صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

از درگاه خداوند متعال، توفیقات روزافزون همگان را در مسیر تحقق تدابیر فرمانده معظم کل قوا (مدظله‌العالی) و خدمت به ملت شریف ایران مسئلت دارم.

اسکندر مومنی

جانشین فرمانده کل نیرو‌های مسلح در نیروی انتظامی و وزیر کشور