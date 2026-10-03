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بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، طی پنج روز آینده، وضعیت جوی در سطح استان با تغییرات قابل توجهی همراه خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، کارشناس هواشناسی استان گفت: پیشبینی میشود آسمان استان در این مدت قسمتی تا نیمهابری همراه با افزایش ابرها باشد که در پارهای از نقاط، احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق شدت مییابد.
قطره افزود: همزمان با این ناپایداریها، وزش باد با شدت نسبتاً شدید تا شدید، احتمال خیزش گرد و خاک در مناطق مستعد و در برخی ساعات، وقوع غبار رقیق پیشبینی میشود. بر اساس دادههای هواشناسی، شدت ناپایداریها در منطقه کوهرنگ و بخشهایی از شهرستانهای اردل، فارسان، شهرکرد و بن به میزان بیشتری خواهد بود.
در پی این تغییرات جوی، سازمان هواشناسی هشدارهای شماره ۳۳ (زرد) و هشدار شماره ۱۱ (نارنجی) را صادر کرده است. همچنین انتظار میرود طی سه روز آینده، روند دمای هوا با کاهش نسبی همراه باشد. از تمامی شهروندان درخواست میشود با توجه به شدت باد و احتمال رعدوبرق، اقدامات احتیاطی لازم را اتخاذ کرده و از تردد در مناطق پرخطر اجتناب کنند.