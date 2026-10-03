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نماینده ولی فقیه در خوزستان گفت: سفر نماینده رهبر معظم انقلاب به خوزستان برای پیگیری مشکلات استان بخصوص در زمینه جذب اعتبارات و برخی از مسائل ناشی از جنگ تحمیلی سوم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجتالاسلام والمسلمین سیدنبیموسوی فرد شامگاه جمعه در دیدار نماینده ویژه مقام معظم رهبری و جمعی از فرماندهان سپاه و مسئولان استان در اهواز اظهار کرد: یاد و خاطره ۲۴ هزار شهید استان خوزستان، شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای دفاع ۱۲ روزه و جنگ اخیر را گرامی میداریم.
وی با اشاره به سفر هیئت دفتر مقام معظم رهبری به خوزستان، تصریح کرد: خدا را شکر میکنیم که هیاتی از طرف دفتر مقام معظم رهبری به استان شهید پرور خوزستان تشریف آوردند و بخش از مشکلات عدیدهای که در جنگ تحمیلی در استان ایجاد شده بود در قالب گزارشی به این هیات تقدیم شد.
امام جمعه اهواز در ادامه با تشریح اهداف این سفر خاطر نشان کرد: در عرصهها و جبهههای گوناگون و موضوعات مختلف، مباحثی مطرح شد و قرار است، در زمینه برخی مشکلات چند نامه به محضر رهبر معظم انقلاب قدیم شود.
وی با اشاره به دغدغههای اصلی مردم استان، گفت: اشتغال و مسکن از دغدغههای مهم مردم عزیز خوزستان است که این موارد به دقت توسط این هیات عالی پیگیری میشود.
همچنین فرمانده سپاه حضرت ولی عصر (عج) استان خوزستان در جلسه فرماندهان نظامی استان با نماینده رهبر انقلاب گفت: مردم جانفدای خوزستان پای بیعت خود با رهبر معظم انقلاب محکم ایستادهاند.
سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور ضمن ارائه گزارشی از اقدامات خوب و هماهنگ نیروهای مسلح در استان افزود: هماهنگی بسیار خوبی در بین نیروهای مسلح در استان وجود دارد و این هماهنگی باعث موفقیت ماموریتهای امنیتی و انتظامی در استان شد.
وی در ادامه ضمن خیرمقدم به نماینده رهبری و هیات همراه به ارائه مسائل و موضوعات کلان استان خوزستان پرداخت و راهکارهایی برای حل مسائل کلان استان ارائه داد.
همچنین حجتالاسلام والمسلمین محمدتقی وکیل پور، نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب در این جلسه ضمن ابلاغ سلام رهبر انقلاب به همه مردم و نظامیان استان خوزستان، گزارشات تمامی فرماندهان و مسئولان استان را جهت بررسی و پیگیری دریافت کرد.
نماینده رهبر معظم انقلاب روز جمعه در سفر به خوزستان ضمن دیدار با نماینده ولی فقیه در خوزستان با جمعی از فرماندهان سپاه، خانواده شهدا و مسئولان استان دیدار کرد و با حضور در گلزار شهدای اهواز به شهدای گرانقدر استان ادای احترام کرده و با خانواده شهدا جهت بررسی مشکلات آنها دیدار کرد.
حجتالاسلام والمسلمین محمدتقی وکیل پور، نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب، همراه با مسئولان سپاه ولیعصر (عج) خوزستان با خانواده سرباز شهید سیدحامد شریفی از شهدای جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی در اهواز دیدار و گفتوگو کرد.
وی همچنین در این روز با فرماندهان ارشد فراجا استان خوزستان دیدار کرد.
نماینده رهبر معظم انقلاب در این دیدار ضمن ابلاغ سلام رهبر معظم انقلاب به فرماندهان و مامورین و کارکنان فراجا استان و تبریک به مناسبت هفته فراجا پیرامون شاخصهها و مبانی فکری رهبر معظم انقلاب بیاناتی را مطرح کرد.