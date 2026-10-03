

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حمید شرفی گفت: کرمانشاه در چندین شاخص مهم انتخاباتی، از جمله تعداد داوطلبان، میزان تحصیلات، مشارکت زنان و افزایش روستاهای واجد شرایط، در جمع استان‌های برتر کشور قرار دارد.



وی با اشاره به آخرین وضعیت فرآیند برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: بخش قابل توجهی از فرآیندهای حساس و مقدماتی انتخابات، از جمله تشکیل هیأت‌های اجرایی و نظارت، تدقیق آمار شهرها و روستاهای واجد شرایط برگزاری انتخابات، ثبت‌نام داوطلبان، بررسی صلاحیت‌ها در هیأت‌های اجرایی و نظارت و همچنین رسیدگی به اعتراض‌ها، تاکنون انجام شده است.

وی افزود: در این مرحله، هماهنگی مطلوبی میان ستاد انتخابات استان، هیأت نظارت استان و هیأت‌های اجرایی و نظارت شهرستان‌ها و بخش‌ها برقرار است و فرمانداران و بخشداران نیز برای انجام مراحل باقی‌مانده و برگزاری انتخابات آمادگی لازم را دارند.

دبیر ستاد انتخابات استان کرمانشاه با اشاره به شاخص‌های ثبت‌شده در این دوره از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تا این مرحله، گفت: مقایسه عملکرد و آمار این دوره با دوره‌های گذشته نشان می‌دهد کرمانشاه در چندین شاخص مهم، وضعیت قابل توجهی دارد و در شمار استان‌های برتر کشور قرار گرفته است.

شرفی ادامه داد: تعداد و سطح تحصیلات داوطلبان، میزان حضور و مشارکت زنان، تدقیق آمار و افزایش تعداد روستاهای واجد شرایط برگزاری انتخابات از جمله شاخص‌هایی است که استان کرمانشاه در آنها عملکرد قابل توجهی داشته است. وی با اشاره به جایگاه استان در ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستا تصریح کرد: کرمانشاه در این بخش رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است که نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه مشارکت اجتماعی و استقبال از حضور در فرآیند مدیریت محلی در استان است.

مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری کرمانشاه همچنین درباره نحوه برگزاری انتخابات پیش‌رو گفت: این دوره از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت تمام‌الکترونیک برگزار خواهد شد و تمهیدات آموزشی و اجرایی لازم برای تحقق این موضوع در حال انجام است.

وی افزود: در آبان‌ماه سال گذشته، نشست آموزشی فرمانداران، دبیران ستاد انتخابات و مسئولان فناوری انتخابات استان‌های کرمانشاه، ایلام، همدان، کردستان و لرستان به میزبانی کرمانشاه و با حضور معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور برگزار شد و اخیراً نیز دوره آموزشی مربیان آموزش انتخابات الکترونیک به صورت متمرکز در وزارت کشور برگزار شده است.

شرفی ادامه داد: بر همین اساس، مربیان آموزش‌دیده به‌زودی آموزش سرگروه‌های رایانه‌ای شهرستان‌ها و بخش‌های استان را آغاز خواهند کرد تا زیرساخت انسانی و فنی لازم برای برگزاری دقیق و بدون وقفه انتخابات الکترونیک فراهم شود.

وی در ادامه درباره وضعیت بررسی صلاحیت داوطلبان نیز گفت: فرآیند ثبت‌نام، استعلام از مراجع مربوط، بررسی صلاحیت‌ها در هیأت‌های اجرایی و نظارت در سطوح بخش، شهرستان، استان و مرکز انجام شده و مراحل مربوط به آن قبلاً به پایان رسیده است.

دبیر ستاد انتخابات استان کرمانشاه با اشاره به توقف انتخابات به دلیل شرایط خاص کشور اظهار کرد: فرآیند انتخابات از همان مرحله‌ای که قبلاً متوقف شده بود، ادامه خواهد یافت و مراحل بعدی متناسب با تصمیمات و دستورالعمل‌های ابلاغی ادامه انجام خواهد شد؛ بنابراین امکان ثبت‌نام جدید از داوطلبان وجود ندارد.

شرفی تأکید کرد: مجموعه ستاد انتخابات استان، فرمانداران، بخشداران و عوامل اجرایی و نظارتی، ضمن تداوم هماهنگی‌ها و آموزش‌های تخصصی، آمادگی لازم برای ادامه فرآیند انتخابات و برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را دارند.