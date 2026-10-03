برداشت گوجه فرنگی در ۲ هزار هکتار از مزارع فریمان از مردادماه آغاز شده اکنون به اوج خود رسیده و تا اوایل آبان ماه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهادکشاورزی فریمان گفت: میانگین تولید این محصول ۵۰ تن است، که در مجموع ۱۰۰ هزار تن گوجه فرنگی تولید شده، علاوه بر تامین نیاز شهرستان، بخش عمده آن به شهرستان‌های استان صادر می‌شود.

ابراهیم رحمانی افزود: شهرستان فریمان همیشه رتبه اول تا سوم را در استان داراست و پیش بینی می‌شود امسال رتبه اول استان را کسب کنیم.

وی ادامه داد: برداشت گوجه فرنگی در فریمان در مردادماه آغاز و تا اوایل آبانماه ادامه دارد.