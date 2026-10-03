دادستان شهرستان پارس‌آباد گفت: به دنبال رصد و پایش فضای مجازی و برخورد با هرگونه ناهنجاری و اشاعه رفتارهای ساختارشکنانه، یکی از فعالان فضای مجازی (بلاگر) باهویت اختصاری (م. ک) در شهرستان پارس‌آباد بازداشت و روانه بازداشتگاه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فیروز فرهانی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پارس‌آباد، از شناسایی و بازداشت یک بلاگر اینستاگرامی به اتهام نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: به دنبال رصد و پایش فضای مجازی و برخورد با هرگونه ناهنجاری و اشاعه رفتار‌های ساختارشکنانه، یکی از فعالان فضای مجازی (بلاگر) باهویت اختصاری (م. ک) در شهرستان پارس‌آباد بازداشت و روانه بازداشتگاه شد.

وی با اشاره به اتهامات مطرح‌شده علیه این فرد افزود: اتهامات مطرح‌شده علیه این فرد «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «نشر اکاذیب در فضای مجازی» عنوان شده است و پرونده او در حال بررسی قرار دارد.

دادستان عمومی و انقلاب پارس‌آباد مغان ادامه داد: این اقدام قضایی در راستای صیانت از امنیت روانی جامعه و برخورد با تخلفات در فضای مجازی صورت‌گرفته است.

فرهانی یادآور شد: رصد و پایش فضای مجازی با جدیت ادامه خواهد داشت و با افرادی که اقدام به نشر اکاذیب و فعالیت علیه نظام کنند، مطابق مقررات برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.