به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، همزمان با نخستین روز هفته انتظامی و پیش از اقامه نماز جمعه، میز خدمت ۱۹۷ با حضور سرهنگ محمدرضا قائمی‌نژاد فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین، معاونان و رؤسای پلیس‌های تخصصی در مصلای مسجد پیامبر اعظم (ص) برپا شد.

همچنین فرمانده و کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان بام و صفی‌آباد نیز با حضور در نماز جمعه، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های نظام، با برپایی میز خدمت به صورت بی‌واسطه پاسخگوی مسائل و مطالبات انتظامی شهروندان شدند.

در این مراسم، سرهنگ مهدی خانی فرمانده انتظامی شهرستان بام و صفی‌آباد، در سخنرانی بین دو نماز ضمن تبریک هفته انتظامی، امنیت پایدار را حاصل مشارکت مردم و تلاش شبانه‌روزی پلیس دانست و بر آمادگی کامل کارکنان انتظامی برای مقابله با ناهنجاری‌ها و برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی تأکید کرد.

در پایان نیز از جمعی از کارکنان و مأموران ساعی و نمونه فرماندهی انتظامی شهرستان با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.