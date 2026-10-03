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همزمان با آغاز هففته گرامیداشت نیروی انتظامی میز خدمت پلیس در شهرستان های اسفراین و بام و صفی آباد برای پاسخگویی به مطالبات شهروندان برپا شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، همزمان با نخستین روز هفته انتظامی و پیش از اقامه نماز جمعه، میز خدمت ۱۹۷ با حضور سرهنگ محمدرضا قائمینژاد فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین، معاونان و رؤسای پلیسهای تخصصی در مصلای مسجد پیامبر اعظم (ص) برپا شد.
همچنین فرمانده و کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان بام و صفیآباد نیز با حضور در نماز جمعه، ضمن تجدید میثاق با آرمانهای نظام، با برپایی میز خدمت به صورت بیواسطه پاسخگوی مسائل و مطالبات انتظامی شهروندان شدند.
در این مراسم، سرهنگ مهدی خانی فرمانده انتظامی شهرستان بام و صفیآباد، در سخنرانی بین دو نماز ضمن تبریک هفته انتظامی، امنیت پایدار را حاصل مشارکت مردم و تلاش شبانهروزی پلیس دانست و بر آمادگی کامل کارکنان انتظامی برای مقابله با ناهنجاریها و برهمزنندگان نظم و امنیت عمومی تأکید کرد.
در پایان نیز از جمعی از کارکنان و مأموران ساعی و نمونه فرماندهی انتظامی شهرستان با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.