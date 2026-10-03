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رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: تاکنون ۱۲ هزار میلیارد تومان از طلب کشاورزان استان پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت:تاکنون ۷۵ درصد مطالبات گندمکاران استان پرداخت شده و ۱۲ هزار میلیارد تومان از طلب کشاورزان تسویه شده است.
نامدارصیادی با بیان اینکه پیگیریها برای پرداخت ۲۵ درصد باقیمانده مطالبات گندمکاران لرستانی ادامه دارد،افزود:امسال ۴۵۰ هزار تن گندم در لرستان تولید شده که از این میزان، ۳۳۱ هزار تن بهصورت تضمینی از کشاورزان خریداری شده است.
وی بیان کرد:همچنین ۱۸ هزار تن گندم برای تأمین بذر مورد نیاز کشاورزان خریداری و برنامهریزی لازم برای توزیع آن انجام شده است.