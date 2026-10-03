

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در این برنامه‌ها، مربیان آموزشی و آتش‌نشانان سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه با حضور در مدارس، دانش‌آموزان را با اصول پیشگیری از حوادث، نکات ایمنی، نحوه صحیح برخورد با آتش‌سوزی و چگونگی تماس با سامانه ۱۲۵ آشنا کردند. همچنین در این آموزش‌ها، مطالب ایمنی متناسب با گروه سنی دانش‌آموزان به صورت عملی و آموزشی ارائه شد تا ضمن افزایش آگاهی، فرهنگ ایمنی و پیشگیری از حوادث از سنین پایه در میان دانش‌آموزان نهادینه شود. این برنامه‌ها با هدف ارتقای سطح آگاهی دانش‌آموزان و کاهش خطرات و حوادث احتمالی در مدارس و منازل ادامه خواهد داشت.