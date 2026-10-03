معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیگیری ویژه برای بازگشت واحد‌های تولیدی راکد به چرخه فعالیت و بازنگری در ساختار حمایت‌های معیشتی جامعه کارگری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان ، محمدهادی عسکری، در دیدار با نماینده ولی فقیه در کردستان با تأکید بر اینکه صیانت از نیروی کار و کرامت کارگران راهبرد اساسی این وزارتخانه است، گفت: موضوع معیشت و مدل‌های حمایتی از خانوار‌های پرجمعیت کارگری در دستور کار کارشناسی ستاد‌های تخصصی وزارتخانه قرار دارد تا با نگاهی واقع‌بینانه به شاخص‌های اقتصادی، فشار معیشتی کاهش یابد.

معاون وزیر تعاون با استقبال از دغدغه‌های مطرح‌شده توسط نماینده ولی‌فقیه در کردستان تصریح کرد: اولویت ما در وزارتخانه، جلوگیری از رکود صنایع و تسهیل بازگشت به تولید است. تعطیلی مجموعه‌ای مانند «الماس غرب» و به مخاطره افتادن امنیت شغلی متخصصان، وضعیتی است که با جدیت برای حل آن ورود کرده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: در جلسات تخصصی با مدیران استانی، موانع بانکی و مشکلات تأمین مواد اولیه این واحد‌ها به صورت موردی احصا می‌شود تا با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، موانع مرتفع شده و زمینه بازگشت دوباره کارگران به محیط‌های کاری مهیا شود؛ مطمئناً گزارش‌های ارائه‌شده از کردستان، مبنای تصمیم‌گیری و تخصیص اعتبارات حمایتی در مرکز قرار خواهد گرفت.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان، به تبیین ضرورت‌های حمایتی از اقشار زحمت‌کش پرداخت و اظهار داشت: جامعه کارگری کردستان، قشری نجیب، شریف و پرتلاش است که علیرغم نقش محوری در چرخه خدمت‌رسانی، بیشترین فشار ناشی از تکانه‌های اقتصادی را تحمل می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی با اشاره به لزوم تطابق بسته‌های حمایتی با واقعیت‌های معیشتی گفت: رقم ۲۲۰ هزار تومانیِ کمک‌های معیشتی، با در نظر گرفتن بعد خانوار و پرجمعیت بودن اغلب خانواده‌های کارگری در استان، به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز‌های اولیه نیست؛ لذا ضروری است این مدل حمایتی در سطح کلان و در مقیاس ملی بازنگری شود تا گشایشی ملموس و واقعی در سفره این قشر زحمت‌کش ایجاد شود.

وی در ادامه با تأکید بر لزوم احیای واحد‌های صنعتی آسیب‌دیده، به نتایج بازدید‌های میدانی خود از کارگاه‌ها و خطوط تولید استان اشاره کرد و گفت: توقف فعالیت کارخانه‌هایی نظیر مجموعه «الماس غرب» نمونه‌ای از چالش‌هایی است که علاوه بر هدررفت سرمایه‌گذاری‌های سنگین انجام‌شده، نیرو‌های متخصص را ناچار به استفاده از بیمه بیکاری و سرپرستان خانوار را خانه‌نشین کرده است.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان افزود: مستندات و پرونده‌های این واحد‌ها به صورت کامل تقدیم شده است و انتظار می‌رود با تدابیر فوری، موانع موجود در مسیر تأمین مواد اولیه و ادامه فعالیت آنها برطرف شود تا زمینه بازگشت آبرومندانه کارگران به خطوط تولید فراهم شود.