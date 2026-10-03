برنامه‌های «مستند فرهنگ»، باهدف تکریم چهره‌های ماندگار عرصه فرهنگ و هنر، «ققنوس» با نگاهی جامع به جریان‌های نوپدید شعر معاصر، «قرار هفته» با بازخوانی زندگی، نقاشی‌ها و جهان‌بینی سهراب سپهری و «آئینه خانه» با تحلیل و واکاوی روان‌شناسیِ زیست در خانواده، از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه رادیویی «مستند فرهنگ»، با هدف تکریم چهره‌های ماندگار عرصه فرهنگ و هنر، به واکاوی زندگی، آثار و جریان‌سازی‌های ادبی دکتر محمدرضا سنگری، از صاحب‌نظران برجسته ادبیات انقلاب اسلامی و پژوهشگران پیشگام حوزه شعر آیینی و عاشورایی، می‌پردازد.

این مستند تلاشی برای ترسیم مسیر فعالیت‌های علمی و ذوقیات شعری دکتر سنگری است که طی دهه‌های اخیر، نقشی کلیدی در غنای متون ادبی و تبیین معارف دینی در ساحت هنر کلام ایفا کرده است. در این برنامه، ضمن مرور کارنامه پربار آثار مکتوب و مقالات علمی این پژوهشگر نام‌آشنا، چگونگی تأثیرگذاری وی بر جریان‌های ادبی معاصر و تربیت نسل جدیدی از شاعران و نویسندگان متعهد انقلاب واکاوی می‌شود.

«مستند فرهنگ» در این قسمت، با بهره‌گیری از صدای راوی برنامه، ندا شکر‌فروش، مخاطب را به سفری در لایه‌های فکری و زیست فرهنگی دکتر سنگری می‌برد تا ضمن بازنمایی دغدغه‌های آیینی و انقلابی وی، ابعاد کمتر شنیده‌شده‌ای از دامنه فعالیت‌های پژوهشی او در حوزه ادبیات عاشورایی را به تصویر بکشد.

«مستند فرهنگ» به تهیه‌کنندگی فریده گودرزی، ساعت ۱۹:۳۰، پخش می‌شود.

برنامه زنده «ققنوس» ساعت ۱۵، با نگاهی جامع به جریان‌های نوپدید شعر معاصر و واکاوی آسیب‌شناسانه ادبیات کودک و نوجوان، در گفت‌و‌گو با جمعی از نویسندگان، شاعران و مسئولان فرهنگی کشور پخش می شود.

این برنامه در نخستین محور گفت‌وگویی، میزبان علی داودی، شاعر و منتقد ادبی، است تا به معرفی تازه‌ترین سروده خود با عنوان «شاعران اجتماعات شبانه» بپردازد و ابعاد زبانی و ساختار هنری این اثر را در فضای شعر امروز بررسی کند. «ققنوس» در ادامه، با تغییر مسیر به سمت ادبیات آیینی، گفت‌وگویی با دکتر فرشید فلاح، مدیرعامل بنیاد بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع)، ترتیب داده است تا چگونگی برگزاری هفدهمین جشنواره داستان رضوی در استان لرستان را به‌عنوان فرصتی برای ترویج فرهنگ دینی از طریق هنر داستان‌نویسی واکاوی کند.

این برنامه تخصصی در بخش سوم، به یکی از دغدغه‌های مهم حوزه نشر و تربیت نسل نوپا می‌پردازد و میزبان محمود پوروهاب، داستان‌نویس و شاعر شناخته‌شده حوزه کودک و نوجوان است. در این گفت‌و‌گو، ضمن بررسی تنگنا‌های موجود و بی‌میلی برخی ناشران به بازنویسی متون کهن، ظرفیت‌های بی‌بدیل قصه‌های «مثنوی معنوی» مولانا در پرورش ذهن و خلاقیت کودکان به بحث گذاشته می‌شود.

«ققنوس» همچنین با طرح پرسشی تعاملی از مخاطبان، از آنان می‌خواهد ایران را در یک شعر، یک بیت یا جمله‌ای کوتاه توصیف کنند؛ رویکردی که با بخش‌های ثابت برنامه همچون «یک شعر، یک شاعر»، تحلیل «شعری که زندگی است» با اجرای دکتر شکراللهی و ستون تخصصی «ویراستار» با حضور استاد رهگذر همراه شده است.

این مجله رادیویی به تهیه‌کنندگی مریم مردانی، مشاوره محتوایی مرتضی صداقتگو، نویسندگی معصومه علوی‌نکو و با اجرای مهدی محمدیان، پخش می‌شود.

برنامه «قرار هفته» از یازدهم تا هفدهم مهر، در فواصل پخش برنامه‌های رادیو فرهنگ، با روایتی شاعرانه و دراماتیک به بازخوانی زندگی، سلوک زیباشناختی، نقاشی‌ها و جهان‌بینی سهراب سپهری اختصاص یافته است.

راوی این برنامه، در قالب نمادین «بابا زمان»، مخاطب را به کوچه‌باغ‌های کاشانِ سال ۱۳۰۷ می‌برد، زادگاه هنرمندی که تنها سراینده کلمات نبود، بلکه با بازتعریف نسبت انسان و هستی، هنر دیدن را به مخاطب آموخت. این اثر کوتاه با مروری بر مهاجرت تحصیلی سهراب به تهران، آموختن نقاشی در اروپا و بازگشت شیدایانه او به اصالت‌های بومی و اقلیم کاشان، روایت می‌کند که چگونه عناصر آب، خاک، درخت و سکوت در منظومه فکری سپهری به عرفانی انضمامی و معاصر بدل شده‌اند.

«قرار هفته» در ادامه این پویش، به بررسی منظومه «هشت کتاب» پرداخته و سیر تطور فکری این شاعر و نقاش برجسته را از آثاری، چون «مرگ رنگ»، «زندگی خواب‌ها» و «آوار آفتاب» تا آثاری همچون «صدای پای آب»، «مسافر» و «حجم سبز» بررسی می‌کند. خوانش گزیده‌هایی از نثر‌های سپهری درباره نقش‌مایه‌های قالی کاشان و بستر هنری زادگاهش، در کنار دکلمه ابیات ماندگار وی، تأکیدی است بر این پیام فلسفی که برای دگرگونی جهان، نیازی به تغییر بیرون نیست؛ بلکه باید زاویه نگاه را بازآفرید.

برنامه «قرار هفته» باهدف آشنایی مخاطبان با مفاخر ادب و معرفت ایران‌زمین در ساعات مختلف و در قالب میان‌برنامه، پخش می‌شود.

برنامه «آیینه خانه» از ساعت ۱۰ تا ۱۱، با رویکردی تحلیلی به واکاوی روان‌شناسیِ زیست در خانواده می‌پردازد و موضوع محوری «تفاوت میان انزوا و خلوت سازنده» را با حضور متخصصان این حوزه بررسی می‌کند.

این برنامه با طرح این پرسش تعاملی که «آیا در میانه مشغله‌های روزمره، فرصتی برای خلوت با خود و تمرکز بر درون باز می‌کنید؟»، شنوندگان را به بازاندیشی در شیوه‌های مراقبت از سلامت روان دعوت می‌کند. در همین چارچوب، خالوند، روان‌شناس، به تبیین تفاوت‌های بنیادین میان انزوای آسیب‌زا و خلوتِ رشددهنده در روان‌شناسی خانواده می‌پردازد.

«آیینه خانه» در ادامه مباحث تربیتی، در گفت‌و‌گو با سلاله پایدار، به بررسی راهکار‌های عملی در زمینه «مرزبندی‌های مهربانانه» می‌پردازد و روش‌های مدیریت رابطه و تربیت فرزندان در فضای سالم را تشریح می‌کند. همچنین در بخش دیگری از این برنامه، دکتر فرزانه فرهنگیان، روان‌شناس بالینی و کنشگر اجتماعی، با ورود به مقوله فرهنگ خانه‌داری و فضای زندگی، نقش محیط خانه را در آرامش روانی اعضای خانواده تحلیل خواهد کرد.

این مباحث تخصصی با بهره‌گیری از بسته‌های نمایشی هدفمند و گزارش‌های میدانی حمیرا فراتی تکمیل می‌شود تا روایتی جامع از روان‌شناسی خانواده به مخاطبان ارائه کند.

این برنامه کاری از گروه جامعه و جوان رادیو فرهنگ است که به تهیه‌کنندگی، نویسندگی و سردبیری اسماعیل شامانیان، با اجرای راضیه گردکاهد و هماهنگی سهیلا رضایی، پخش می‌شود.