پخش زنده
امروز: -
رهبر جریان حکمت ملی عراق از توافق ۴۰ پرواز روزانه ایران ـ نجف قدردانی کرد و بازگشایی تمام فرودگاهها را خواستار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «سید عمار حکیم»، رهبر جریان حکمت ملی عراق، از تلاشهای دولت عراق و پیگیریهای علی فالح الزیدی، نخستوزیر این کشور، برای ازسرگیری پروازهای ایرانی ازمبدأ و بهمقصد فرودگاه بینالمللی نجف اشرف قدردانی کرد.
حکیم این اقدام را گامی مهم در تسهیل رفتوآمد بیماران، زائران و مسافران دانست و تأکید کرد که از گردشگری و ارتباط میان دو ملت عراق و ایران پشتیبانی میکند.
وی افزود: این دستاورد نشان میدهد که گفتوگو و دیپلماسی سازنده میتواند به حلوفصل پروندههای بلاتکلیف و رفع موانع در راستای خدمت به منافع عراق و ملت این کشور منجر شود.
رهبر جریان حکمت ملی عراق همچنین همبستگی خود را با جمهوری اسلامی ایران و ملت این کشور در مقابله با فشارهای اقتصادی پیشِرو اعلام کرد و ادامه تلاشها برای بازگشایی تمامی فرودگاهها بهروی پروازهای میان دو کشور را خواستار شد.
حکیم تأکید کرد که بازگشایی مسیرهای هوایی میان عراق و ایران، بهویژه بهدلایل بشردوستانه، اهمیت دارد و میتواند رفتوآمد زائران دو کشور را تسهیل کند.