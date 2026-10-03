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رتبه سوم یازدهمین جشنواره رسانهای ابوذر در بخش گزارش تصویری و عکس به عاطفه گنجی، برای اثر «حوزه علمیه فرخشهر در آتش تروریستهای مسلح» رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، گنجی با اثر «حوزه علمیه فرخشهر در آتش تروریستهای مسلح» در میان آثار برگزیده این دوره از جشنواره قرار گرفت و عنوان سوم این بخش را به خود اختصاص داد.
آیین اختتامیه یازدهمین جشنواره رسانهای ابوذر و گرامیداشت شهدای رسانه، با حضور حجتالاسلام حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، مرتضی کارآموزیان، رئیس سازمان بسیج رسانه کشور و جمعی از فعالان رسانهای در مرکز همایشهای صداوسیما برگزار شد.
بر اساس اعلام رئیس سازمان بسیج رسانه کشور، در این دوره ۷ هزار و ۶۰۰ رسانه در جشنواره شرکت کردند و آثار ارسالی در ۱۱ قالب رسانهای مورد داوری قرار گرفت.
گزارش خبری، گفتوگو، خبر، تیتر، یادداشت و هوش مصنوعی از جمله قالبهای این دوره از جشنواره رسانهای ابوذر بود.