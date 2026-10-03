مردم ولایتمدار شهرستان قدس در دویست و شانزدهمین شب از اجتماعات مردمی خود، با شعار وحدت و استواری، بر تداوم حضور فعال در میدان و ایستادگی در مسیر انقلاب تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حضور مقاوم و استوار مردم شهرستان قدس در خیابان‌ها که امروز به دویست و شانزدهمین شب متوالی رسید، نمادی از اراده و اتحاد این مردم در حمایت از حریم اسلام و استقلال ایران است. شرکت‌کنندگان در این اجتماع با تأکید بر لزوم حفظ وحدت ملی، اعلام کردند که تا دستیابی به پیروزی نهایی، همچنان در صحنه حضور داشته و در کنار نظام و ملت ایستادگی خواهند کرد.