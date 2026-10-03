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مسابقات تنیس روی میز رده سنی نوجوانان به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور بیش از ۵۰ ورزشکار از شهرستانهای میبد، یزد، مهریز و ابرکوه در میبد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مسابقات تنیس روی میز رده سنی نوجوانان به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور بیش از ۵۰ ورزشکار از شهرستانهای میبد، یزد، مهریز و ابرکوه در میبد برگزار شد. در این دوره از مسابقات، ورزشکاران پس از رقابت در مرحله گروهی و سپس بازیهای حذفی، برای کسب عناوین برتر به رقابت پرداختند.
در پایان این رقابتها، طاها حاتمیزاده از یزد با غلبه بر حریفان خود عنوان قهرمانی را به دست آورد و ابوالفضل خالقی از یزد نیز نایبقهرمان شد. همچنین محمدصدرا سیفپور از میبد و معین حاجیحسینی از مهریز به صورت مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.
این مسابقات با حضور علی ابراهیمی رئیس اداره ورزش و جوانان میبد، سرهنگ پاسدار محمدرضا دهقانپور مسئول تربیت بدنی ناحیه مقاومت شهرستان میبد و علیزاده رئیس هیئت تنیس روی میز برگزار شد.
در پایان، به نفرات برتر این رقابتها حکم قهرمانی و جوایز نقدی اهدا شد.