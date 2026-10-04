تیم های اعزامی سمنان و مهدیشهر به مسابقات ووشوی چند جانبه خراسان رضوی ۷ مدال رنگارنگ کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ تیم‌های ووشو سالن طالشـی سمنان و ستارگان مهدیشهر در مسابقات چندجانبه ووشو که در خراسان رضوی برگزار شد ۴ مدال طلا، ۲ مدال نقره و یک مدال برنز کسب کردند.

در رقابت های رده سنی جوانان ، ریحانه مستخدمین حسینی ، نیکا حسین‌نژاد و فاطمه‌زهرا وردی‌پناه مقام اول و مبینا اردونی مقام دوم را کسب کردند .

در رده نوجوانان ملینا عزالدین مقام اول و رها عباسی مقام سوم را بدست آوردند .

مبینا عزالدین هم در رده سنی بزرگسالان، مقام دوم را از آن خود کرد.