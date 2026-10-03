

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر نهاد بین المللی صلح و سازش شهرستان گفت: با حضور امام جمعه، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج جغتای و دبیرکل نهاد صلح و سازش استان خراسان رضوی، آقای مهندس انصاری‌نیک دبیر نهاد بین المللی صلح و سازش جغتای معرفی شد.

این مراسم دبیر کل نهاد صلح و سازش استان ضمن معرفی اهداف و مأموریت‌های نهاد صلح و سازش، بر ضرورت ترویج فرهنگ صلح، سازش، گذشت، همدلی و حل‌ و فصل اختلافات با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و اجتماعی تأکید شد.

در ادامه این مراسم، با حضور مسئولان و اعضای نهاد، حکم رسمی دبیر نهاد بین‌المللی صلح و سازش شهرستان جغتای به آقای علی‌اکبر انوری‌مقدم و همچنین احکام اعضای ستادی این نهاد نیز به آنان اهدا شد تا فعالیت رسمی مجموعه در شهرستان جغتای با تکیه بر ظرفیت نیرو‌های فعال، معتمدین، نخبگان و افراد مؤثر اجتماعی آغاز شود.

امام جمعه شهرستان جغتای گفت: اهداف راه اندازی این نهاد را برای تقویت فرهنگ صلح، سازش، گذشت و میانجیگری و با هدف کمک به کاهش اختلافات و ایجاد زمینه برای حل مسالمت‌آمیز مسائل و اختلافات اجتماعی، فعالیت خود را به صورت رسمی و با مجوز رسمی قوه قضاییه آغاز کرده است.

حجت السلام والمسلمین جواد تقی پور افزود: آغاز این فعالیت رسمی با مشارکت اقشار مختلف مردم و استفاده از ظرفیت بزرگان، معتمدین، روحانیون، نخبگان و فعالان اجتماعی، گامی در جهت تقویت فرهنگ صلح، گذشت و همدلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای ایجاد جامعه‌ای آرام‌تر و همدل‌تر در شهرستان جغتای خواهد بود.