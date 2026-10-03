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مدیرکل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت از اجرای پویش ملی سلامت دهان و دندان از ۲۵ مهر به مدت یک هفته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، زهرا قربانی، با اشاره به برگزاری نشست هماهنگی پویش ملی سلامت دهان و دندان سال ۱۴۰۵، گفت: شعار محوری امسال دو، دو تا یادت نره؛ روزی دو بار مسواک، هر بار دو دقیقه» انتخاب شده و تلاش میکنیم با استفاده از ظرفیت دستگاههای مختلف، پیامهای ساده و کاربردی خودمراقبتی را به خانوادهها و دانشآموزان منتقل کنیم.
وی افزود: در نشست هماهنگی این پویش، نمایندگان وزارت آموزش و پرورش، شهرداری، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد علوی، جامعه دندانپزشکی ایران، انجمن سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، صداوسیما، دانشگاههای علوم پزشکی و دانشکدههای دندانپزشکی حضور داشتند و درباره نحوه مشارکت دستگاهها در اجرای برنامههای آموزشی و پیشگیرانه بحث و تبادل نظر شد.
تمرکز ویژه بر دانشآموزان و «جشن دندان شش»
قربانی با بیان اینکه مدارس یکی از محورهای اصلی اجرای پویش هستند، اظهار کرد: با همکاری وزارت آموزش و پرورش، برنامههای آموزشی سلامت دهان و دندان در مدارس اجرا و زمینه برگزاری «جشن دندان شش» برای دانشآموزان فراهم خواهد شد.
وی ادامه داد: دندان شماره ۶ از مهمترین دندانهای دائمی است که در حدود ششسالگی رویش پیدا میکند و افزایش آگاهی خانوادهها و کودکان درباره اهمیت مراقبت از این دندان، یکی از اهداف برنامه امسال است.
مدیرکل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت همچنین بر استفاده از ظرفیت سفیران سلامت دانشآموزی و مراقبان سلامت مدارس برای گسترش آموزشهای مرتبط با مسواک زدن، استفاده از نخ دندان، تغذیه مناسب و سایر اصول پیشگیری تأکید کرد.
مشارکت جامعه دندانپزشکی در آموزش عمومی
قربانی با اشاره به مشارکت جامعه دندانپزشکی و انجمنهای تخصصی در پویش گفت: دندانپزشکان میتوانند با آموزش بیماران و عموم مردم و استفاده از ظرفیت مطبها و فضای مجازی، نقش مؤثری در ترویج خودمراقبتی و ارتقای سواد سلامت دهان و دندان داشته باشند.
وی همچنین گفت: تولید و انتشار محتوای آموزشی و رسانهای، استفاده از ظرفیت صداوسیما و رسانههای شهری و تقویت فعالیتهای آموزشی و پیشگیرانه در مدارس و خانوادهها نیز از برنامههای پیشبینیشده برای این پویش است.
قربانی تأکید کرد: هدف اصلی پویش، تبدیل مراقبت از دهان و دندان به بخشی از رفتار روزمره خانوادههاست و مهمترین پیام امسال نیز بسیار روشن است؛ روزی دو بار و هر بار دو دقیقه مسواک زدن.