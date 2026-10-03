

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این نماد‌ها با الهام از صخره‌های مرجانی، سواحل، مناطق سرسبز و چشم‌انداز‌های کوئینزلند، ایالتی در شمال‌شرق استرالیا، طراحی شده‌اند و قرار است بازتاب‌دهنده پیوند میان مردم، مکان‌ها و روح این منطقه در مسیر میزبانی بازی‌های ۲۰۳۲ باشند.

در طراحی نماد، تصویر یک کاکادو نیز دیده می‌شود؛ پرنده‌ای که به‌عنوان یکی از عناصر شاخص هویت کوئینزلند در این طراحی مورد استفاده قرار گرفته است.

کوئینزلند (Queensland) یکی از ایالت‌های استرالیاست و بریزبن (Brisbane) پایتخت و بزرگ‌ترین شهر این ایالت است.

بازی‌های المپیک و پارالمپیک بریزبن ۲۰۳۲، پس از سیدنی ۲۰۰۰، دومین میزبانی استرالیا از بازی‌های پارالمپیک و سومین میزبانی این کشور از بازی‌های المپیک خواهد بود.