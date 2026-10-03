مهلت ثبت‌نام و انتخاب رشته در پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی مهر سال ۱۴۰۵ برای سومین بار تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: مهلت ثبت‌نام و انتخاب رشته در پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی مهر سال ۱۴۰۵ برای سومین بار تا ۱۳ مهر تمدید شد. متقاضیان برای ثبت نام به پایگاه اینترنتی sanjesh.org مراجعه کنند.

داوطلبانی که پیش از این ثبت نام کرده‌اند نیز می‌توانند در این مدت اطلاعات خود را ویرایش کنند.