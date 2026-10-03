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دانشگاه صنعتی امیرکبیر در تازهترین گزارش رتبهبندی جهانی «تایمز» سال ۲۰۲۷، موفق به کسب جایگاه نخست در میان دانشگاههای ایران شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این نظام رتبهبندی، عملکرد دانشگاههای پژوهشمحور را بر پایه پنج محور اصلی شامل «آموزش»، «محیط پژوهشی»، «کیفیت و اثرگذاری پژوهش»، «ارتباط با صنعت» و «چشمانداز بینالمللی» ارزیابی میکند.
در این میان، شاخصهایی نظیر درآمد حاصل از ارتباط با صنعت و ثبت اختراع، برای دانشگاههای پیشرو در حوزههای مهندسی و فناوری، از اهمیت و وزن ویژهای برخوردار است.
افزون بر رتبهبندی کلی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رتبهبندی «علوم میانرشتهای» تایمز نیز با کسب رتبه ۹۹ جهانی، مقام نخست کشور را به دست آورد.
این دستاورد، نشاندهنده ظرفیت بالای دانشگاه در همافزایی حوزههای گوناگون علمی برای حل مسائل پیچیده فناورانه است؛ رویکردی که امروزه برای عبور از مرزهای دانش و دستیابی به راهکارهای اجرایی، ضرورتی اجتنابناپذیر محسوب میشود.
تداوم این حضور درخشان در عرصههای بینالمللی، گویای عملکرد موفق دانشگاه صنعتی امیرکبیر در تلفیق آموزش باکیفیت، پژوهشهای اثرگذار و توسعه هدفمند تعاملات صنعتی و بینالمللی است.