مسابقه سوارکاری استقامت در سه بخش ۶۰، ۴۰ و ۲۰ کیلومتر در شهرستان برخوار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ محسن نساج پور مسئول کمیته استقامت هیات سوارکاری استان اصفهان گفت: هدف از برگزاری این مسابقه، ارتقای آمادگی سوارکاران برای مسابقات استانی و کشوری است.

مسعود قنبری شهردار سین نیز گفت: یکی از فعالیت‌های مردم شهر سین نگهداری و پرورش اسب‌های اصیل ایرانی است و حمایت از ورزش سوارکاری به ترویج حمایت و نگهداری اسب‌های اصیل کمک می‌کند.

در این مسابقه سوارکاران از شهرستان‌های مختلف استان اصفهان و استان‌های همجوار با طی مسافت‌های ۶۰، ۴۰ و ۲۰ کیلومتر، رقابت کردند.