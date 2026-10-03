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مسابقه سوارکاری استقامت در سه بخش ۶۰، ۴۰ و ۲۰ کیلومتر در شهرستان برخوار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ محسن نساج پور مسئول کمیته استقامت هیات سوارکاری استان اصفهان گفت: هدف از برگزاری این مسابقه، ارتقای آمادگی سوارکاران برای مسابقات استانی و کشوری است.
مسعود قنبری شهردار سین نیز گفت: یکی از فعالیتهای مردم شهر سین نگهداری و پرورش اسبهای اصیل ایرانی است و حمایت از ورزش سوارکاری به ترویج حمایت و نگهداری اسبهای اصیل کمک میکند.
در این مسابقه سوارکاران از شهرستانهای مختلف استان اصفهان و استانهای همجوار با طی مسافتهای ۶۰، ۴۰ و ۲۰ کیلومتر، رقابت کردند.