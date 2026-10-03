به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حامد دائمی گفت: طرح ۶۲۴ واحدی نهضت ملی مسکن رشت به دلیل مشکلاتی از جمله نامناسب بودن زمین، تأمین نشدن منابع تسهیلات بانکی و محدودیت در تأمین آورده متقاضیان با مشکلاتی مواجه شد و در نهایت با پیگیری‌های استانی و ملی، مقرر شد این طرح به بخش‌های مختلف تقسیم و وضعیت هر بخش به صورت جداگانه مشخص شود.

وی افزود: ۳۳۶ واحد از این طرح در دو بخش ۱۶۸ واحدی قرار گرفته بود که به دلیل پیشرفت فیزیکی کمتر از ۲۰ درصد و سیاست وزارت راه و شهرسازی درباره توقف واحد‌های با پیشرفت پایین، تعیین تکلیف متقاضیان این بخش در دستور کار قرار گرفت.

دائمی افزود: برای متقاضیانی که تمایلی به ادامه ساخت واحد‌های خود ندارند امکان انصراف و استرداد آورده پیش‌بینی شده است و متقاضیان بر اساس میزان آورده پرداختی ساماندهی می‌شوند و امکان انتقال آن‌ها به دیگر طرح‌های فعال نهضت ملی مسکن در شهر رشت و یا بررسی واگذاری زمین در روستا‌ها وجود دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان با اشاره به تفکیک بخش ۲۸۸ واحدی به دو طرح ۱۲۰ و ۱۶۸ واحدی، گفت: طرح ۱۲۰ واحدی با بیش از ۹۳ درصد پیشرفت ساخت، قرار است حداکثر تا ۲ ماه آینده آماده بهره‌برداری و به متقاضیان تحویل داده شود.

حامد دائمی با بیان اینکه متقاضیان این طرح ۱۲۰ واحدی، واحد‌های خود را انتخاب کرده‌اند و اقدامات مربوط به تکمیل و آماده‌سازی آن‌ها در حال انجام است، افزود: بر اساس برنامه قبلی، قرار بود این واحد‌ها تا ۳۱ شهریور تحویل شوند، اما مشکلات مربوط به تأمین مصالح موجب شد تحویل آنها حدود ۲ ماه به تأخیر بیافتد.

وی از دستگاه‌های خدمات‌رسان خواست با توجه به برنامه تحویل این واحد‌ها در ۲ ماه آینده، انشعابات و خدمات زیربنایی طرح را به‌موقع انجام دهند تا واحد‌ها پس از تکمیل، بدون هیچ مشکلی در اختیار متقاضیان قرار گیرند.

مدیرکل بنیاد مسکن با اشاره به اطلاع رسانی در خصوص اجرا و تکمیل طرح ۱۶۸ واحدی دیگر نهضت ملی مسکن در رشت در روز‌های آینده متناسب با میزان تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی فعلی، قرار است این واحد‌ها هم تا شهریور سال آینده به متقاضیان تحویل داده شوند.