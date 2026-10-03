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آسمان هرمزگان صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش باد جنوب شرقی بر روی مناطق دریایی استان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات بویژه بشاگرد و برخی نقاط مرکزی و غربی استان با رشد ابر، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
مجتبی حمزه نژاد افزود: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا داریم.
وی توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانههای فصلی خودداری شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: مناطق دریایی استان بخصوص محدوده جزایر خلیج فارس تا ساعات ظهر با افزایش بادهای جنوب شرقی متلاطم پیش بینی میشود.
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حمزه نژاد توصیه کرد: تمهیدات لازم بویژه در بنادر غربی برای رفت و آمد ایمن شناورها صورت پذیرد.
وی افزود: از ظهر فردا یکشنبه مناطق دریایی استان با افزایش بادهای جنوب غربی مواج خواهد شد و کماکان ناپایداریهای عصرگاهی با شدت کمتر در ارتفاعات ادامه دارد.
به لحاظ دمایی از فردا کاهش رطوبت نسبی هوا در طول روز و افزایش دمای بیشینه در استان پیشبینی میشود.