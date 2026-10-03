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مردم شهرستان ری در دویست و شانزدهمین قرار مردمی خود در میدان شهر ری، با گرامیداشت سالگرد حماسه «وعده صادق ۲»، بر تداوم ایستادگی و حمایت از محور مقاومت تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این اجتماع مردمی که در شب دهم مهرماه برگزار شد، یادآور حمله تاریخی و غرور انگیز نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال ۱۴۰۳ است. حاضران در این مراسم، عملیات «وعده صادق ۲» را پاسخی مقتدرانه به شهادت فرماندهان جبهه مقاومت، از جمله شهید اسماعیل هنیه، شهید سید حسن نصرالله و شهید سرلشکر پاسدار عباس نیلفروشان دانستند؛ عملیاتی که طی آن، قلب اراضی اشغالی با امواج آتش موشکها و پهپادهای نقطهزن در هم کوبیده شد.