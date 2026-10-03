اداره کل هواشناسی قم برای امروز شنبه ۱۱ مهر، آسمانی نیمه‌ابری تا ابری همراه با رگبار و رعدوبرق در برخی ساعات، وزش باد شدید و گردوخاک پیش‌بینی کرده است.

هوای قم امروز ناپایدار می‌شود؛ رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید در راه است

هوای قم امروز ناپایدار می‌شود؛ رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید در راه است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، بیشینه دمای هوای قم امروز به ۳۶ درجه و کمینه دما به ۱۹ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

همچنین سرعت وزش باد در برخی ساعات بین ۱۸ تا ۲۴ متر بر ثانیه پیش‌بینی شده که جهت آن از غرب به شرق خواهد بود و می‌تواند موجب خیزش گردوخاک و کاهش دید در برخی مناطق شود.

بررسی پیش‌بینی‌های هواشناسی برای قم نیز از احتمال رگبار و رعدوبرق در ساعات بعدازظهر و تغییر تدریجی شرایط جوی در ادامه روز حکایت دارد.