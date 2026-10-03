به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در بازرسی از متخلفان، لاشه ۳ قطعه کبک وحشی، دام و سایر ادوات شکار و صید کشف و ضبط و خودروی شکارچیان غیر مجاز نیز توقیف شد.

پرونده متخلفان پس از تنظیم صورت‌جلسه و برآورد ضرر و زیان وارده به محیط زیست، برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی ارجاع شد.

شهروندان می‌توانند تخلفات زیست‌محیطی را از طریق سامانه ۱۵۴۰ گزارش کنند.