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اداره روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی، از شناسایی و دستگیری دو متخلف شکار و صید غیرمجاز پرندگان وحشی در ارتفاعات کوه بهار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در بازرسی از متخلفان، لاشه ۳ قطعه کبک وحشی، دام و سایر ادوات شکار و صید کشف و ضبط و خودروی شکارچیان غیر مجاز نیز توقیف شد.
پرونده متخلفان پس از تنظیم صورتجلسه و برآورد ضرر و زیان وارده به محیط زیست، برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی ارجاع شد.
شهروندان میتوانند تخلفات زیستمحیطی را از طریق سامانه ۱۵۴۰ گزارش کنند.