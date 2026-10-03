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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز صبح افزایش باد بر روی دریا و بعدازظهر ناپایداری جوی در ارتفاعات استان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش باد جنوب شرقی بر روی مناطق دریایی استان و بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات به ویژه بشاگرد و برخی نقاط مرکزی و غربی استان با رشد ابر، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
او افزود: در برخی از نقاط که شرایط بارشی فراهم نباشد، افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا محتمل خواهد بود و توصیه میشود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانههای فصلی خودداری شود.
حمزه نژاد، گفت: مناطق دریایی استان بخصوص محدوده جزایر خلیج فارس تا ظهر با افزایش بادهای جنوب شرقی متلاطم پیش بینی و توصیه میشود تمهیدات لازم بویژه در بنادر غربی برای تردد ایمن شناورها انجام شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از ظهر فردا یکشنبه مناطق دریایی استان با افزایش بادهای جنوب غربی مواج خواهد شد و ناپایداریهای عصرگاهی با شدت کمتر در ارتفاعات تداوم خواهد داشت.
حمزه نژاد، گفت: از لحاظ دمایی از فردا کاهش رطوبت نسبی هوا در طول روز و افزایش دمای بیشینه در استان پیشبینی میشود.