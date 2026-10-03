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مصرف قهوه در سالهای اخیر به یکی از عادتهای رایج میان مردم تبدیل شده است؛ نوشیدنیای که بسیاری آن را برای افزایش هوشیاری و انرژی در طول روز مصرف میکنند و برخی نیز معتقدند میتواند در روند چربیسوزی و کاهش وزن مؤثر باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، کارشناسان بر این باورند که اثرات قهوه به میزان مصرف، زمان نوشیدن، نوع قهوه و شرایط جسمی فرد بستگی دارد و بنابراین مصرف متعادل آن برای بسیاری از افراد سالم میتواند بخشی از یک رژیم غذایی معمول باشد.
در نهایت، قهوه نه یک نوشیدنی کاملاً مضر است و نه میتوان آن را یک ماده چربیسوز یا انرژیزای قطعی دانست؛ بلکه میزان و نحوه مصرف آن است که میتواند نقش مهمی در آثار آن بر بدن داشته باشد.