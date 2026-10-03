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پنجمین دوره لیگ ملتهای اروپا ۲۷ - ۲۰۲۶ با برتری پرگل بلژیک و تساوی فرانسه مقابل ایتالیا ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره ۵۴ تیم حضور دارند و تیم روسیه همچنان به علت بحران اوکراین محروم است. تیمها در ۴ دسته تقسیم بندی شدهاند. نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
** دسته اول: (تیمهای اول و دوم به دور یک چهارم نهایی صعود میکنند.)
* گروه یک:
بلژیک ۳ - ۰ ترکیه (گلها: کوین دبروینه در دقایق ۱۰ و ۶۰ و روملو لوکاکو ۷۶) در لیژ
فرانسه ۱ - ۱ ایتالیا در سن دُنی
- برای فرانسه مایکل اولیس در دقیقه ۵۵ گلزنی کرد و آلساندرو باستونی در دقیقه ۶۸ زننده گل ایتالیا بود.
- تیم فرانسه با ۷ امتیاز در صدر است و تیمهای بلژیک با ۶ و ایتالیا با ۴ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم ترکیه بدون امتیاز چهارم است.
* گروه دو:
- تیم یونان با ۷ امتیاز در صدر قرار دارد تیمهای هلند با ۵ و آلمان با ۴ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم صربستان بدون امتیاز چهارم است.
* گروه سه:
کرواسی - انگلیس در ریه کا
اسپانیا - چک در اویدو
- تیم اسپانیا با ۶ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیمهای انگلیس و کرواسی با ۳ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم چک بدون امتیاز چهارم است.
* گروه چهار:
- تیم پرتغال با ۹ امتیاز صدرنشین است و تیمهای ۳ امتیازی دانمارک، نروژ و ولز در ردههای دوم تا چهارم جای گرفتند.
** دسته دوم: (تیمهای نخست به دسته اول و تیمهای دوم به پلی آف صعود راه خواهند یافت و تیمهای چهارم به دسته سوم سقوط میکنند.)
* گروه یک:
- شنبه ۱۱ مهر:
مقدونیه شمالی - اسکاتلند در اسکوپیه
سوئیس - اسلوونی در لوسرن
- تیم سوئیس با ۶ امتیاز صدرنشین است و تیمهای اسلوونی با ۴ و اسکاتلند با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم مقدونیه شمالی بدون امتیاز چهارم است.
* گروه دو:
مجارستان ۱ - ۰ گرجستان در بوداپست
اوکراین ۰ - ۳ ایرلندشمالی در ترناوای اسلواکی
- تیمهای ایرلندشمالی با ۷ و اوکراین با ۴ امتیاز اول و دوم و تیمهای مجارستان با ۴ و گرجستان با یک امتیاز سوم و چهارم هستند.
* گروه سه:
- تیم اتریش با ۷ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیمهای کوزوو و ایرلند با ۴ امتیاز دوم و سوم هستند.
* گروه چهار:
بوسنی و هرزگوین ۱ - ۱ سوئد (گل سوئد: ویکتور گوکرش در دقیقه ۶۱) در ژنیتسا
لهستان ۶ - ۰ رومانی (گلها: روبرت لواندوفسکی در دقایق ۲۴ - پنالتی، ۴۷ و ۸۶، ویرجیل گیتا - گل به خودی مدافع رومانی - ۴۹، پیوتر زلینسکی ۶۲ و یان بدنارک ۶۶) در ورشو
- تیم سوئد با ۷ امتیاز صدرنشین است و تیمهای بوسنی و هرزگوین با ۵ و لهستان با ۴ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم رومانی بدون امتیاز چهارم است.
** دسته سوم: (تیمهای نخست به دسته اول و تیمهای دوم به پلی آف صعود راه خواهند یافت.)
* گروه یک:
- شنبه ۱۱ مهر:
فنلاند - آلبانی در هلسینکی
بلاروس - سن مارینو در بوداپست
- تیمهای آلبانی با ۶ و فنلاند با ۴ امتیاز اول و دوم و تیمهای بلاروس با یک و سن مارینو بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.
* گروه دو:
قبرس ۲ - ۰ ارمنستان در نیکوزیا
لتونی ۱ - ۲ مونته نگرو در ریگا
- تیمهای مونته نگرو با ۹ و قبرس با ۴ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای ارمنستان با ۳ و لتونی با یک امتیاز در ردههای سوم و چهارم جای گرفتند.
* گروه سه:
قزاقستان ۱ - ۲ مولداوی در آستانه
جزایر فارو ۱ - ۱ اسلواکی در تورشاون
- تیم اسلواکی با ۷ امتیاز در صدر است و تیمهای مولداوی با ۴، جزایر فارو با ۳ و قزاقستان با یک امتیاز دوم تا چهارم است.
* گروه چهار:
- شنبه ۱۱ مهر:
استونی - لوکزامبورگ در تالین
ایسلند - بلغارستان در ریکیاویک
- تیم ایسلند با ۴ امتیاز در صدر است و تیمهای لوکزامبورگ با ۳، استونی با ۲ و بلغارستان با یک امتیاز دوم تا چهارم است.
** دسته چهار: (هر ۶ تیم به دسته سوم صعود میکنند.)
* گروه یک:
- تیمهای مالت با ۴ و جبل الطارق با ۲ و آندورا با یک امتیاز اول تا سوم هستند.
* گروه دو:
- تیمهای لیتوانی با ۴، جمهوری آذربایجان با ۲ و لیختن اشتاین با یک امتیاز اول تا سوم هستند.
- در دوره قبل (۲۵ – ۲۰۲۴) تیمهای پرتغال، اسپانیا و فرانسه اول تا سوم شدند.
- در تاریخ لیگ ملتهای اروپا، تیم پرتغال با ۲ قهرمانی رکورد دار است و تیمهای اسپانیا با یک قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی در رده دوم و فرانسه با یک قهرمانی و یک سومی در رده سوم جای گرفتند.