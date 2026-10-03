پنجمین دوره لیگ ملت‌های اروپا ۲۷ - ۲۰۲۶ با برتری پرگل بلژیک و تساوی فرانسه مقابل ایتالیا ادامه یافت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره ۵۴ تیم حضور دارند و تیم روسیه همچنان به علت بحران اوکراین محروم است. تیم‌ها در ۴ دسته تقسیم بندی شده‌اند. نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

** دسته اول: (تیم‌های اول و دوم به دور یک چهارم نهایی صعود می‌کنند.)

* گروه یک:

بلژیک ۳ - ۰ ترکیه (گل‌ها: کوین دبروینه در دقایق ۱۰ و ۶۰ و روملو لوکاکو ۷۶) در لیژ

فرانسه ۱ - ۱ ایتالیا در سن دُنی

- برای فرانسه مایکل اولیس در دقیقه ۵۵ گلزنی کرد و آلساندرو باستونی در دقیقه ۶۸ زننده گل ایتالیا بود.

- تیم فرانسه با ۷ امتیاز در صدر است و تیم‌های بلژیک با ۶ و ایتالیا با ۴ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم ترکیه بدون امتیاز چهارم است.

* گروه دو:

- تیم یونان با ۷ امتیاز در صدر قرار دارد تیم‌های هلند با ۵ و آلمان با ۴ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم صربستان بدون امتیاز چهارم است.

* گروه سه:

کرواسی - انگلیس در ریه کا

اسپانیا - چک در اویدو

- تیم اسپانیا با ۶ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیم‌های انگلیس و کرواسی با ۳ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم چک بدون امتیاز چهارم است.

* گروه چهار:

- تیم پرتغال با ۹ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های ۳ امتیازی دانمارک، نروژ و ولز در رده‌های دوم تا چهارم جای گرفتند.

** دسته دوم: (تیم‌های نخست به دسته اول و تیم‌های دوم به پلی آف صعود راه خواهند یافت و تیم‌های چهارم به دسته سوم سقوط می‌کنند.)

* گروه یک:

- شنبه ۱۱ مهر:

مقدونیه شمالی - اسکاتلند در اسکوپیه

سوئیس - اسلوونی در لوسرن

- تیم سوئیس با ۶ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های اسلوونی با ۴ و اسکاتلند با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم مقدونیه شمالی بدون امتیاز چهارم است.

* گروه دو:

مجارستان ۱ - ۰ گرجستان در بوداپست

اوکراین ۰ - ۳ ایرلندشمالی در ترناوای اسلواکی

- تیم‌های ایرلندشمالی با ۷ و اوکراین با ۴ امتیاز اول و دوم و تیم‌های مجارستان با ۴ و گرجستان با یک امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه سه:

- تیم اتریش با ۷ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیم‌های کوزوو و ایرلند با ۴ امتیاز دوم و سوم هستند.

* گروه چهار:

بوسنی و هرزگوین ۱ - ۱ سوئد (گل سوئد: ویکتور گوکرش در دقیقه ۶۱) در ژنیتسا

لهستان ۶ - ۰ رومانی (گل‌ها: روبرت لواندوفسکی در دقایق ۲۴ - پنالتی، ۴۷ و ۸۶، ویرجیل گیتا - گل به خودی مدافع رومانی - ۴۹، پیوتر زلینسکی ۶۲ و یان بدنارک ۶۶) در ورشو

- تیم سوئد با ۷ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های بوسنی و هرزگوین با ۵ و لهستان با ۴ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم رومانی بدون امتیاز چهارم است.

** دسته سوم: (تیم‌های نخست به دسته اول و تیم‌های دوم به پلی آف صعود راه خواهند یافت.)

* گروه یک:

- شنبه ۱۱ مهر:

فنلاند - آلبانی در هلسینکی

بلاروس - سن مارینو در بوداپست

- تیم‌های آلبانی با ۶ و فنلاند با ۴ امتیاز اول و دوم و تیم‌های بلاروس با یک و سن مارینو بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه دو:

قبرس ۲ - ۰ ارمنستان در نیکوزیا

لتونی ۱ - ۲ مونته نگرو در ریگا

- تیم‌های مونته نگرو با ۹ و قبرس با ۴ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های ارمنستان با ۳ و لتونی با یک امتیاز در رده‌های سوم و چهارم جای گرفتند.

* گروه سه:

قزاقستان ۱ - ۲ مولداوی در آستانه

جزایر فارو ۱ - ۱ اسلواکی در تورشاون

- تیم اسلواکی با ۷ امتیاز در صدر است و تیم‌های مولداوی با ۴، جزایر فارو با ۳ و قزاقستان با یک امتیاز دوم تا چهارم است.

* گروه چهار:

- شنبه ۱۱ مهر:

استونی - لوکزامبورگ در تالین

ایسلند - بلغارستان در ریکیاویک

- تیم ایسلند با ۴ امتیاز در صدر است و تیم‌های لوکزامبورگ با ۳، استونی با ۲ و بلغارستان با یک امتیاز دوم تا چهارم است.

** دسته چهار: (هر ۶ تیم به دسته سوم صعود می‌کنند.)

* گروه یک:

- تیم‌های مالت با ۴ و جبل الطارق با ۲ و آندورا با یک امتیاز اول تا سوم هستند.

* گروه دو:

- تیم‌های لیتوانی با ۴، جمهوری آذربایجان با ۲ و لیختن اشتاین با یک امتیاز اول تا سوم هستند.

- در دوره قبل (۲۵ – ۲۰۲۴) تیم‌های پرتغال، اسپانیا و فرانسه اول تا سوم شدند.

- در تاریخ لیگ ملت‌های اروپا، تیم پرتغال با ۲ قهرمانی رکورد دار است و تیم‌های اسپانیا با یک قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی در رده دوم و فرانسه با یک قهرمانی و یک سومی در رده سوم جای گرفتند.