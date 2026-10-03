نهمین اهداکننده عضو استان اردبیل در سال ۱۴۰۵، برای انجام مراحل اهدای عضو به تهران اعزام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل اسماعیل فرزانه، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل گفت: با رضایت خانواده زنده‌یاد اسماعیل اقلی، ۵۴ ساله اهل خلخال که بر اثر خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود، فرآیند اهدای عضو این ایثارگر آغاز و وی برای انجام مراحل اهدای عضو به تهران اعزام شد.

وی افزود:زنده‌یاد اقلی بر اثر خونریزی مغزی در بخش ICU اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره) اردبیل بستری شد و پس از طی مراحل درمان، مرگ مغزی وی توسط متخصصان تأیید شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل اظهار داشت:پس از تأیید مرگ مغزی، هماهنگی واحد فراهم‌آوری اعضا و کسب رضایت خانواده، این بیمار عصر روز جمعه ۱۰ مهرماه برای ادامه فرآیند اهدای عضو به بیمارستان امام خمینی(ره) تهران اعزام شد.

فرزانه ضمن تسلیت به خانواده این ایثارگر و قدردانی از تصمیم ارزشمند آنان، درباره یکی از عوامل مهم خونریزی مغزی گفت: فشارخون بالا در صورت کنترل نشدن می‌تواند به مرور زمان به دیواره عروق آسیب برساند و در نهایت با پارگی عروق، موجب خونریزی مغزی و سکته شود.