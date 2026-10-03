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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جاجرم از تأمین و آغاز توزیع ۴۵ تن بذر گندم رقم پیشگام و ۹.۵ تن بذر جو رقم بهمن برای کشت پاییزه در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سعید صادقی گفت: در راستای تأمین نهادههای مورد نیاز کشاورزان برای کشت پاییزه، ۴۵ تن بذر گندم از رقم «پیشگام جذب شده و هماکنون فرآیند توزیع آن از طریق سه کارگزاری در سطح شهرستان در حال انجام است.
وی افزود: همچنین ۹.۵ تن بذر جو از رقم «بهمن» تأمین و جذب شده که توزیع آن از طریق اتحادیه تعاون روستایی شهرستان جاجرم در حال انجام است.
صادقی با اشاره به آغاز کشت پاییزه در شهرستان جاجرم گفت: تاکنون ۳۰۰ هکتار از اراضی شهرستان به کشت گندم و ۱۰۰ هکتار نیز به کشت جو اختصاص یافته و عملیات کشت با مشارکت کشاورزان در حال انجام است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جاجرم تأکید کرد: تأمین و توزیع بذور گواهیشده و مناسب، نقش مهمی در استقرار مطلوب کشت، افزایش عملکرد و تولید محصول باکیفیت دارد و کشاورزان میتوانند برای دریافت بذر مورد نیاز خود به کارگزاریهای تعیینشده و مراکز توزیع مراجعه کنند.