به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس برنامه ریزی، تاریخ رسمی انتخابات، اردیبهشت امسال بود که به دنبال حوادث جنگ و شرایط ویژه در کشور، برگزار نشد.

علی کشوری افزود: با پیگیری ستاد انتخابات و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، تاریخ پیشنهادی اولیه مهر بود که با توجه به حوادث دیگر، برگزار نشد و شورایعالی امنیت ملی اعلام کرد: ۲ ماه پس از پایان جنگ، انتخابات برگزار شود.

وی افزود: در ادامه پیگیری‌ها در نهایت قرار شد، نیمه اول آبان در یکی از روز‌های هشتم یا پانزدهم آبان، انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا برگزار شود.

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی همچنین در تشریح فرآیند برگزاری انتخابات گفت: در برخی مناطق کشور، ممکن است امکان برگزاری انتخابات نباشد و به این ترتیب، احتمال می‌رود انتخابات بصورت سراسری نباشد، اما سازوکار اجرایی و نظارتی متفاوتی خواهد داشت.

علی کشوری تأکید کرد: مقرر شد وزارت کشور و نهاد‌های مرتبط، مناطقی که امکان برگزاری انتخابات نیست را مشخص کند و در سایر مناطق، برگزار شود.