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رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری یزد، از آغاز بهکار نخستین سکوی عرضه محصولات کشاورزی در تقاطع بلوارهای جهاد و پاسداران در راستای اجرای سیاستهای حمایتی از مصرفکنندگان و مهار نوسانات بازار میوه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، میثم طالبی از آغاز بهکار نخستین سکوی عرضه محصولات کشاورزی در تقاطع بلوارهای جهاد و پاسداران در راستای اجرای سیاستهای حمایتی از مصرفکنندگان و مهار نوسانات بازار میوه خبر داد.وی با بیان این که این طرح با دستور مستقیم شهردار یزد به عنوان بخشی از استراتژی مدیریت شهری برای مقابله با نوسانات بازار و حمایت از معیشت مردم کلید خورده است، گفت: این اقدام، در پاسخ به مصوبه ستاد تنظیم بازار استان یزد و با تأکید استاندار و نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است تا از طریق مدیریت مستقیم بازار، ثبات قیمتها در سطح شهر یزد تضمین شود.
طالبی، با اشاره به اینکه این واحد عرضه محصولات کشاورزی با هدف حذف واسطهها و عرضه مستقیم محصولات از تولیدکننده به مصرفکننده راهاندازی شده است، تأکید کرد: راه اندازی این فروشگاه تنها نقطه آغازین این حرکت است. با توجه به تأکید مسئولان ارشد استان یزد و مجلس، برنامههای گستردهتری برای توسعه این سکوها در نقاط مختلف شهر به منظور پایش دقیق بازار و تأمین کالاهای اساسی در دستور کار سازمان ساماندهی مشاغل و فراوردههای کشاورزی قرار گرفته است.
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری یزد، تصریح کرد: این طرح، بخشی از برنامههای راهبردی شهرداری برای بهبود امنیت غذایی، مدیریت بازارهای محلی و ساماندهی مشاغل مرتبط با حوزه کشاورزی در سطح شهر است.