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محیطبانان شهرستان رودبار با استقرار و پایش مستمر در زیستگاههای مرال، عملیات سرشماری سالانه این گونه ارزشمند را در فصل گاوبانگی، با بهرهگیری از دوربینهای تلهای اجرا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودبار گفت: همزمان با فصل گاوبانگی، سرشماری سالانه مرال در زیستگاههای این گونه ارزشمند در شهرستان رودبار انجام شد.
علی فرهی افزود: در جریان این برنامه، محیطبانان با حضور و پایش مستمر زیستگاههای مرال، ضمن تأمین امنیت مناطق، نسبت به نصب و جانمایی دوربینهای تلهای برای ثبت تصاویر و شناسایی دقیق گونهها و برآورد جمعیت آنها اقدام کردند.
وی افزود: سرشماری مرال همهساله در فصل گاوبانگی انجام میشود و اطلاعات حاصل از این پایشها، مبنایی برای برآورد جمعیت، بررسی وضعیت زیستگاه و ارزیابی شرایط حفاظتی این گونه ارزشمند به شمار میرود.
فرهی با تأکید بر ضرورت حفاظت از زیستگاههای مرال گفت: حضور مستمر و هدفمند محیطبانان در زیستگاههای این گونه، علاوه بر پایش جمعیت و رفتارهای زیستی مرال، نقش مؤثری در پیشگیری و مقابله با تخلفات شکار و صید و جلوگیری از تعرض به زیستگاههای حساس دارد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودبار خاطرنشان کرد: صیانت از زیستگاههای مرال و تأمین امنیت این گونه، نیازمند تداوم پایشهای میدانی، استفاده از ظرفیت فناوریهای نوین و مشارکت و همراهی جوامع محلی و دوستداران محیط زیست است.