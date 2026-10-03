مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گفت: تلاش مسئولان بر این است که با حفظ اصالت و تاریخ، بافت قدیمی شهر احیا شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، استاندار و معاونان استانداری فارس به همراه جمعی از مدیران استانی و شهری، هم‌زمان با هفته گردشگری و در چارچوب رویداد «مهر شیراز»، از بافت تاریخی شیراز بازدید کردند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس در حاشیه این بازدید، با اشاره به تغییرات مثبت در بافت تاریخی، اظهار داشت : تلاش مسئولان بر این است که با حفظ اصالت و تاریخ، بافت قدیمی شهر احیا شود.

بهزاد مریدی افزود : مجموعه بافت تاریخی شیراز در وسعت ۶۰ هکتار ثبت ملی شده است و در این محدوده، از میان ۱۲ هزار ملک، حدود هزار ملک به‌عنوان بنا‌های ملی و واجد ارزش شناسایی شده‌ است.

مریدی گفت: ثبت ملی این بافت از دو منظر «پیوستگی فرهنگی» برای تداوم فضای ارزشمند تاریخی و «ایمنی بناها» صورت گرفته است تا بتوانیم از این میراث پاسداری کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس در خصوص توسعه زیرساخت‌های پذیرایی در این محدوده هم گفت: در حال حاضر نزدیک به ۱۲۵ مجموعه اقامتی و بوم‌گردی و تعدادی هتل در بافت تاریخی شیراز فعال هستند.

وی بیان داشت: اگرچه روند مرمت بنا‌ها زمان‌بر است، اما پیش‌بینی می‌شود در ۲ تا ۳ سال آینده، تعداد این مراکز به ۳۰ تا ۵۰ واحد جدید افزایش یابد.

مریدی با دعوت از سرمایه‌گذاران برای مشارکت در احیای بافت تاریخی، تأکید کرد : ترکیب سرمایه‌گذاری‌های جدید با اصالت ساکنان بافت، می‌تواند فضای گردشگری شیراز را به سطح متفاوتی از توسعه برساند.