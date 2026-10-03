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مردم شهرستان پردیس برای دویست و شانزدهمین بار متوالی در اجتماعی شبانه، با گرامیداشت عملیات «وعده صادق ۲» و یاد سرداران مقاومت، بر تداوم حضور در صحنه و انسجام ملی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حاضران با گرامیداشت یاد فرماندهان و شهدای جبهه مقاومت، بر تداوم حضور مردم و حفظ انسجام ملی تأکید کردند. در این اجتماع، عملیات «وعده صادق ۲» بهعنوان یکی از رویدادهای مهم موشکی ایران در پاسخ به اقدامات اسرائیل یادآوری شد.
شرکتکنندگان، این عملیات را نمادی از توان موشکی و آمادگی نیروهای مسلح ایران برای پاسخ به تهدیدها دانستند. یاد سرداران شهید از جمله محمدباقری، سلامی و حاجیزاده نیز از محورهای این اجتماع بود.
حاضران همچنین حضور مستمر مردم در اجتماعات شبانه را عاملی برای تقویت همبستگی و مقابله با جنگ روانی عنوان کردند.