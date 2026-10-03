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مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه با اشاره به احتمال تأثیرگذاری پدیده اقلیمی «النینو» بر الگوهای جوی منطقه، بر ضرورت توجه بیشتر به وضعیت عرصههای طبیعی، رودخانهها، تالابها و زیستگاههای استان تأکید کردو گفت: آگاهی، پیشگیری و رعایت توصیههای محیطزیستی میتواند به کاهش آسیبهای احتمالی ناشی از بارشهای قابل توجه کمک کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سعید دزفولی نژاد با اشاره به شکلگیری پدیده «النینو» و احتمال تأثیر آن بر شرایط جوی کشور اظهار کرد: النینو یکی از پدیدههای مهم اقلیمی است که میتواند از طریق تغییر الگوهای گردش جوی، شرایط بارشی مناطق مختلف را تحت تأثیر قرار دهد، اما وقوع این پدیده بهتنهایی به معنای افزایش قطعی بارندگی یا وقوع سیلاب نیست و باید مجموعه عوامل هواشناسی و اقلیمی مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: با توجه به پیشبینیهای موجود درباره احتمال بارشهای نرمال تا بیش از نرمال در بخشهایی از غرب کشور، لازم است در کنار دستگاههای مسئول، شهروندان و دوستداران محیط زیست نیز نسبت به حفظ پاکیزگی و آمادگی عرصههای طبیعی استان توجه بیشتری داشته باشند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه ادامه داد: رودخانهها، تالابها، مناطق حفاظتشده و زیستگاههای طبیعی از مهمترین سرمایههای محیط زیستی استان هستند و حفظ مسیر طبیعی آبراههها، جلوگیری از تخلیه پسماند در طبیعت و خودداری از هرگونه دخل و تصرف در حریم رودخانهها و مسیلها از جمله اقداماتی است که میتواند به کاهش آسیبهای محیطزیستی کمک کند.
دزفولی نژاد با تأکید بر اهمیت مشارکت عمومی خاطرنشان کرد: از شهروندان و گردشگران انتظار میرود در زمان حضور در طبیعت، بهویژه در روزهای بارانی، از نزدیک شدن به رودخانهها و مسیلهای پرآب خودداری کرده و پسماندهای خود را در طبیعت رها نکنند. مقام ارشد محیط زیست استان همچنین از طبیعتگردان و علاقهمندان به محیط زیست خواست در صورت مشاهده تخریب زیستگاه، آلودگی رودخانهها، تخلیه پسماند یا سایر موارد آسیبرسان به محیط زیست، موضوع را از طریق مسیرهای ارتباطی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اطلاع دهند.
وی با اشاره به اهمیت آمادگی برای شرایط جوی مختلف گفت: بارندگی مناسب میتواند فرصتی ارزشمند برای تقویت منابع آبی و شادابی طبیعت باشد و در عین حال، رعایت اصول ایمنی و محیطزیستی در زمان بارش، نقش مهمی در بهرهمندی بهتر از این نعمت طبیعی خواهد داشت.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: النینو موضوعی برای نگرانی عمومی نیست، بلکه یادآوری است تا با شناخت بهتر شرایط اقلیمی و رعایت اصول ساده محیطزیستی، برای فصل بارندگی آمادهتر باشیم. همکاری مردم و دستگاههای اجرایی میتواند زمینه حفاظت بهتر از طبیعت استان و کاهش آسیبهای احتمالی را فراهم کند.