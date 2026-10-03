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معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس از اختصاص ۷۵ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرحهای مرمتی و تدوین شیوه نامه تخصصی بهمنظور پایدارسازی بناهای تاریخی شیراز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، صادق زارع در حاشیه بازدید استاندار و مسئولان استانی از بافت قدیمی شیراز گفت: در حال حاظر افزون بر ۷۵ میلیارد تومان طرح فعال در بافت تاریخی شیراز در دست اجرا است.
وی افزود: از این مبلغ، حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیارد تومان به مرمت چهار بازار اصلی شامل وکیل شمالی، وکیل جنوبی، بازار بزرگ و سراهای پیرامونی اختصاص یافته است که پیشرفت فیزیکی برخی از این بخشها به ۹۰ درصد رسیده است.
وی با اشاره به سایر محورهای عملیاتی بیان کرد که علاوه بر بازارها، طرحهای مرمتی در محور زندیه، موزه پارس و ارگ کریمخان (شامل مرمت ارسیها، کارهای چوبی و آببندی) در حال انجام است.
همچنین حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد تومان اعتبار برای مرمت اضطراری مساجد تاریخی از جمله مسجد مشیر، مسجد فتح، مسجد قدس و مدرسه خان اختصاص یافته است.
معاون میراث فرهنگی استان فارس با تأکید بر اینکه مشکلات بافت تاریخی شیراز صرفاً کالبدی نیست، گفت: بافت تاریخی ما با وسعت ۳۶۰ هکتار و ۱۲ هزار پلاک، با چالشهای اجتماعی، فرهنگی، ترافیکی و اقتصادی روبهرو است. از این میان، ۲ هزار پلاک واجد ارزش شناسایی شدهاند که ۴۵۰ مورد آنها ثبت ملی شده و مابقی در فرایند ثبت است.
زارع با بیان اینکه احیای این بافت نیازمند نگاهی جامع است و تکلیف آن تنها بر عهده یک دستگاه نیست، سه محور راهبردی را برای خروج از وضعیت موجود ارائه داد:
۱. متکی شدن به قوانین با بهرهگیری از قانون ۱۷ مادهای حمایت از بنا و بافتهای تاریخی (مصوب ۱۳۹۸) برای تعریف رسالت هر دستگاه.
۲. پیگیری اعتبار برای تهیه «ضابطه اختصاصی احیای بافت» و «طرح حفاظت یکپارچه شهری» با همکاری سازمان شهرسازی.
۳. تدوین نقشه راه فنی با تشکیل کارگروهی متشکل از نخبگان، دانشگاهها و شهرداری برای تدوین نخستین «دستورالعمل استحکامبخشی بناهای تاریخی» با استفاده از منابع ملی و بینالمللی.
معاون میراث فرهنگی فارس با اشاره به ظرفیتهای مالی جدید، از بهکارگیری ماده ۲ قانون برنامه هفتم (تبدیل مالیات به محوریت میراثی) و همکاری مجمع خیرین برای ایجاد یک اقتصاد پایدار در حوزه گردشگری خبر داد تا اصالت و هویت شهر شیراز برای نسلهای آینده حفظ شود.